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社福團體負責人同框照引論戰 柯志恩、賴瑞隆互嗆放黑函、吃豆腐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長參選人柯志恩9日與高雄市社福團體交流座談，會後與出席代表合影，這張同框照引發柯志恩與賴瑞隆兩陣營互嗆。圖／取自柯志恩臉書
國民黨市長參選人柯志恩9日與高雄市社福團體交流座談，會後與出席代表合影，這張同框照引發柯志恩與賴瑞隆兩陣營互嗆。圖／取自柯志恩臉書

近期有某社福團體負責人擔任民進黨參選人賴瑞隆後援會總會長，但也與柯志恩同框參與座談會，引來外界議論。賴瑞隆辦公室昨晚發稿給特定媒體，聲稱有地方人士說「柯志恩拜訪後就稱對方力挺，地方不堪其擾像被吃豆腐」。柯志恩辦公室反擊，這是匿名的不實指控，「放黑函」的操作手法令人不齒，賴瑞隆應公開說明為什麼讓團隊放話？誰在背後放話、帶風向？

2026九合一選舉

高雄藍綠市長參選人短兵相接，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆5日成立「社福慈善身障後援會」，授證張姓榮譽理事長擔任總會長；國民黨市長參選人柯志恩9日與社福團體交流座談，張姓理事長也同框合照，事後柯志恩在臉書張貼照片，暢談社福政見。

賴瑞隆競辦昨晚發新聞稿，由未具名的高雄地方人士發表意見。內容指稱，賴瑞隆各地區、各行業後援會陸續成立，柯陣營可能感受到壓力，刻意接觸相關後援會幹部及地方人脈，事後卻對外宣傳對方「支持她」，被拜訪的人士直呼難道「見個面就變支持者了？」，甚至有人形容，像是「被吃豆腐」，不堪其擾。

柯志恩競辦表示，該場社福座談從頭到尾就是一場單純的政策交流，柯志恩從未宣稱取得任何政治支持，賴瑞隆陣營昨日卻供稿給媒體，通篇內容全是匿名的不實指控，這種「放黑函」的操作手法令人不齒，傷害基層社福團體。

柯辦說，社福工作本來就不分藍綠，做好事更不應該先問政黨。地方社福團體願意與不同政黨、不同候選人交流，是民主社會再正常不過的事情。如果今天一場單純的政策座談、一張正常的合照，都可以被政治化，難道未來社福團體只要想跟不同政黨交流，都必須先經過民進黨同意？

柯競辦進一步質疑，柯志恩團隊從新聞稿到社群貼文、甚至現場對話，完全未提及「政治支持」，賴瑞隆一邊喊要正面、乾淨的選舉，一邊又刻意扭曲、散播錯誤訊息，這樣的選舉手法，與詐騙集團又有什麼不同？

柯競辦強調，選舉可以競爭、政策可以辯論，但不能為了自己的選情，就把地方社福團體正常的交流硬生生扭曲成政治鬥爭，將做好事的社福團體拖進政治攻防。請賴瑞隆陣營停止抹黑與影射，回到政策競爭、正面對決，別再用製造假議題的方式轉移焦點，不該讓無辜的社福團體成為政治攻防的受害者。

賴瑞隆辦公室昨晚發稿給特定媒體，發言者是未具名的地方人士。圖／讀者提供
賴瑞隆辦公室昨晚發稿給特定媒體，發言者是未具名的地方人士。圖／讀者提供

柯志恩 豆腐 社福 2026九合一選舉 高雄市選舉

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