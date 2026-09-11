學者齊挺李四川「居住新五箭」 肯定跨局處整合與務實策略

國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，宣示將實現居住正義，協助青年、勞工及高齡長者安心居住。多位專家學者今日出席發表看法，對政策的務實性與可執行力給予高度肯定。

政治大學地政學系教授孫振義表示，面對邁向「社宅 2.0」階段，李四川提出的「好市成家」五大策略展現極高務實性，免去民眾抽籤焦慮。他說，捷運就是我家（TOD概念）借鏡新加坡經驗，在捷運沿線與周邊增建社會住宅，降低私人運具依賴；回饋成家規劃整體開發區社宅，並引導企業利用乙種工業區興建「勞工宅」，解決上班族房貸負擔；婚育成家提供婚育家庭居住支持，減輕年輕人養育與購屋負擔；銀薪成家為高齡銀髮族提供優質換居選擇與社宅配套；實踐居住正義以多元手法擴大社宅與類社宅供給。

國立台北大學不動產與城鄉環境學系教授兼系主任彭建文指出，居住政策牽涉內政部、財政部等多個單位，跨部會整合極難。李四川曾任行政院秘書長及三個直轄市副市長，跨層級資歷豐富，正是具備高度整合能力的不二人選，更是政策落實關鍵。

逢甲大學土木工程學系專任教授張智元分析，台灣面臨高房價、高齡化、高物價以及低生育率與低薪的「三高兩低」考驗，張智元肯定李四川政策切中要害，特別是「企業勞工住宅」能有效輔助解決缺工問題，並呼籲未來相關局處應分責共同推動。