快訊

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

瑞幸咖啡來台破局 政治考量複雜化讓品牌與代理都心冷

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川成新北議會質詢焦點 侯友宜：要問12月25日就可以問

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，民進黨議員輪番質詢侯友宜關於國民黨新北市長參選人李四川相關議題，議員山田摩衣以「會做事的人」、「會做工的人」差異，侯友宜回應，若要問李四川「12月25號你就可以來問他」。

2026九合一選舉

新北市議會今天總質詢，由正國會、湧言會議員組成的質詢小組上場，有李宇翔、卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、山田摩衣、林銘仁6人。

山田摩衣詢問侯友宜認為自己是「會做事的人」還是「會做工的人」，侯友宜回應，這不能由自己評價，希望每個人都能在工作崗位上盡心盡力。

山田摩衣說，最近李四川很愛用AI，她就引用Gemini及ChatGPT對兩者差異的分析，指出做工重視技術、效率與品質，做好一個環節，做事則更重視判斷、協調與整合，要把各個環節串接起來。

侯友宜則表示，這是AI回答的，他強調AI只是輔助工具，還是比較喜歡跟人對話；山田摩衣再追問「你同不同意」，侯友宜則回應「你如果要問李四川的話，12月25號你就可以來問他。」

山田摩衣說，李四川日前提出三大教育政見，其中包括打造「全台AI教育城市」，第一階段補助各級學校教師使用AI數位備課工具，第二階段則推動「生生有AI學伴」，新北目前是否已補助教師及學生使用AI工具？

侯友宜表示，目前學生使用生成式AI仍須特別謹慎，新北主要使用Google相關系統，教師端有相關教學及備課工具；至於學生部分，主要使用民間免費版本。

山田摩衣認為，市長面對新北人口眾多、城鄉差異大，未來市長除了執行工作，更需要具備跨局處整合、解決問題的能力，並盼新北未來的市政布局能更重視整合與長期規畫。

陳乃瑜指出，不論是做工、上班、說故事、送孩子上學、捕魚或種菜，重點都不是工，而是「人」，市府真正需要的是關心市民、滿足需求、解決問題的人。

陳乃瑜也提到市府資源分配過於齊頭式平等，以人口數作為主要考量，她舉運動幣為例，指出石碇、平溪、烏來等偏鄉地區缺乏運動場館，即使有運動幣也可能面臨無處使用的問題，再次要求市府推動安坑及深坑運動中心。

侯友宜表示，安坑輕軌K6、K7站周邊已規畫公園兼體育場用地，目前正在內政部審查；深坑輕軌也將在綜合規畫中納入運動設施，並承諾「一定會」納入規話。

李四川 侯友宜 新北 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

議員質詢播李四川喊「隨便你們」影片 民政局長：不能只看片段

李四川要蓋蘆社大橋遭綠稱販賣人口 李競辦問蘇巧慧「妳同意嗎？」

新北市長選戰 國民黨副主席李乾龍：李四川沒有輸的理由！

新北選情…李四川 蘇巧慧同框 再槓蘇巧純爭議

相關新聞

魏平政女兒遭網路霸凌 國民黨挺提告：言論自由不是保護傘

針對國民黨彰化縣長參選人魏平政之女因拍攝助選影片，遭惡意網路人身攻擊及涉及性別羞辱的網路霸凌，國民黨今表達嚴厲譴責。國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨支持魏平政捍衛家人清白與尊嚴，依法蒐證提告，對惡意霸凌者追究法律責任、絕不姑息。

拋「台中會展經濟168」政策 江啟臣：讓百工百業共享商機

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今日舉行「台中會展經濟168」政策發布記者會，提出當選後，將由市長親自領導的會展專案辦公室，串聯六大平台、推動八項具體政策。他強調，要讓會展經濟「左手工具機、右手伴手禮」，從製造業訂單到商圈消費，讓百工百業共享發展成果。

何欣純清水市場拜票談海線願景 海空雙港帶動會展觀光產業

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到清水市場掃街拜票，沿途與攤商、採買民眾握手問候，她邀請鄉親參加明天競選總部成立大會及13日海線競總成立活動。她說自己身為「清水媳婦」，回到清水就是回家，也要向鄉親報告未來海線發展的「4321海線大進擊」政策。

育兒減工時不減薪明年一定擴大 蔣萬安曝原因「看到這數字」

台北市推出「育兒家庭減工時不減薪」政策，台北市長蔣萬安今拜會企業時指出，看到一個數字，台灣已經連續32個月人口負成長，台北市一直在思考，如何持續給育兒家庭更大的支持，這個政策今年試辦，「明年一定是擴大」。

「白馬王子」接競總主委？藍彰化縣黨部：魏平政仍等王惠美點頭

彰化縣長候選人魏平政競總迄今沒主任委員，國民黨副主席李乾龍昨透露「主委現在虛位以待，在等他！」他就是新北市副市長劉和然，及縣長王惠美昨在臉書說相信陳素月會與彰化縣民站在一起。針對這兩件事，魏平政競總今「不回應」。

李四川拋居住新五箭 蘇巧慧競辦：8月已提青年育兒、長者友善住宅

國民黨新北市長參選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將今天表示，蘇巧慧8月就率先提出住宅和都更政見，不僅將推動「青年育兒宅」，讓育兒家庭最長可租長達20年，同時也會推動「長者友善住宅」，和「學生包租代管專案」，希望讓不分年齡、不分族群的市民朋友都可以住得更安心、更經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。