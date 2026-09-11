李四川成新北議會質詢焦點 侯友宜：要問12月25日就可以問

新北市長侯友宜今天赴議會接受總質詢，民進黨議員輪番質詢侯友宜關於國民黨新北市長參選人李四川相關議題，議員山田摩衣以「會做事的人」、「會做工的人」差異，侯友宜回應，若要問李四川「12月25號你就可以來問他」。

新北市議會今天總質詢，由正國會、湧言會議員組成的質詢小組上場，有李宇翔、卓冠廷、陳乃瑜、黃淑君、山田摩衣、林銘仁6人。

山田摩衣詢問侯友宜認為自己是「會做事的人」還是「會做工的人」，侯友宜回應，這不能由自己評價，希望每個人都能在工作崗位上盡心盡力。

山田摩衣說，最近李四川很愛用AI，她就引用Gemini及ChatGPT對兩者差異的分析，指出做工重視技術、效率與品質，做好一個環節，做事則更重視判斷、協調與整合，要把各個環節串接起來。

侯友宜則表示，這是AI回答的，他強調AI只是輔助工具，還是比較喜歡跟人對話；山田摩衣再追問「你同不同意」，侯友宜則回應「你如果要問李四川的話，12月25號你就可以來問他。」

山田摩衣說，李四川日前提出三大教育政見，其中包括打造「全台AI教育城市」，第一階段補助各級學校教師使用AI數位備課工具，第二階段則推動「生生有AI學伴」，新北目前是否已補助教師及學生使用AI工具？

侯友宜表示，目前學生使用生成式AI仍須特別謹慎，新北主要使用Google相關系統，教師端有相關教學及備課工具；至於學生部分，主要使用民間免費版本。

山田摩衣認為，市長面對新北人口眾多、城鄉差異大，未來市長除了執行工作，更需要具備跨局處整合、解決問題的能力，並盼新北未來的市政布局能更重視整合與長期規畫。

陳乃瑜指出，不論是做工、上班、說故事、送孩子上學、捕魚或種菜，重點都不是工，而是「人」，市府真正需要的是關心市民、滿足需求、解決問題的人。

陳乃瑜也提到市府資源分配過於齊頭式平等，以人口數作為主要考量，她舉運動幣為例，指出石碇、平溪、烏來等偏鄉地區缺乏運動場館，即使有運動幣也可能面臨無處使用的問題，再次要求市府推動安坑及深坑運動中心。

侯友宜表示，安坑輕軌K6、K7站周邊已規畫公園兼體育場用地，目前正在內政部審查；深坑輕軌也將在綜合規畫中納入運動設施，並承諾「一定會」納入規話。