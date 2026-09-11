基隆民眾黨參選人掛合體看板 盧秀燕：團結要具體行動

民眾黨基隆市議員參選人日前掛出與台中市長盧秀燕合體看板，盧秀燕今天表示，團結合作不是只有嘴巴說說，而是要具體行動，只要能促進團結合作，她都會繼續努力。

媒體報導，民眾黨基隆市議員參選人李文耀，掛出與盧秀燕合體選舉看板，訴求藍白合、向民眾拉票。

盧秀燕今天出席北區中賓立體停車場啟用典禮接受媒體聯訪時表示，團結合作不是只有嘴巴說說，而是要具體行動，所以包括跟友軍、白營的民意代表合掛看板，就是促進團結最好方法之一，只要能促進團結合作，她都會繼續努力。

對於美國總統川普9日再度提及晶片應課重稅，才能讓台灣等業者留在美國。盧秀燕說，晶片不但是商業產品，其實它最重要的是人類文明與進步象徵，也是重要推手，所以非常以台灣晶片產業為傲；不過現在台美關係有一點狀況，希望政府能注意台美關係並盡速修復，避免波及其他產業。