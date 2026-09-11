影／竹北藍白合有好消息？ 黃國昌傻眼：完全聽不懂李乾龍在說什麼

傳國民黨副主席、秘書長李乾龍近日稱藍白在竹北已有高度共識，且「相關協調將有好消息」。對此，民眾黨主席黃國昌今被問及此事時回答，民眾黨「完全沒有辦法理解，也完全聽不懂他（李乾龍）到底在說什麼」。

黃國昌今赴台中助選 一早先陪同同黨西屯區市議員參選人劉芩妤赴中義市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，還有支持者是聞訊趕來請黃國昌簽書，場面熱絡。

黃國昌行前受訪時說，他昨天看到李乾龍的發言也嚇了一跳。他昨天到彰化輔選，特別打電話給民眾黨秘書長周榆修詢問此事，周榆修跟他說，完全看不懂李乾龍到底是在說什麼。所以到底李乾龍跟誰協調？有什麼好消息？恐怕要由李乾龍對外說明，因為我們這邊完全沒有辦法理解，也完全看不懂他在說什麼。