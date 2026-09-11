影／李四川拋「居住新5箭」 盼解決老中青三代居住難題

國民黨新北市長參選人李四川今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決，同時引進民間與企業力量提供勞工與婚育宅，並全面推動老舊社區都市更新。

李四川說「居住新5箭」住宅政策共有五個面向，首先，希望捷運到哪，安居就到哪：結合軌道建設與市區開發，將住宅、就業與生活機能同步規劃，打造以軌道為核心的15分鐘城市。第二，有開發就有社宅：在捷運沿線、TOD地區、整體開發區及都更區同步增加社會住宅供給。第三，推動企業興辦勞工宅：引進民間土地與資金，鼓勵企業共同改善勞工的居住問題。第四，推動婚育宅再加碼：減輕年輕家庭在房價、租屋與育兒等經濟壓力。最後，推動高齡友善社宅：因應超高齡社會，擴大照顧銀髮長輩的居住需求。

逢甲土木系教授張智元表示，台灣社會目前是高房價、高租金、高齡化，以及低薪資、低生育率，李四川的居住政策是有聚焦社會問題，但政策的落實挑戰通常不是很會講就可以做得到，而是需要跨部會協調溝通如何實行，李四川豐富的行政經驗正好知道如何去落實政見。