快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

影／李四川拋「居住新5箭」 盼解決老中青三代居住難題

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（圖）今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（圖）今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決，同時引進民間與企業力量提供勞工與婚育宅，並全面推動老舊社區都市更新。

2026九合一選舉

李四川說「居住新5箭」住宅政策共有五個面向，首先，希望捷運到哪，安居就到哪：結合軌道建設與市區開發，將住宅、就業與生活機能同步規劃，打造以軌道為核心的15分鐘城市。第二，有開發就有社宅：在捷運沿線、TOD地區、整體開發區及都更區同步增加社會住宅供給。第三，推動企業興辦勞工宅：引進民間土地與資金，鼓勵企業共同改善勞工的居住問題。第四，推動婚育宅再加碼：減輕年輕家庭在房價、租屋與育兒等經濟壓力。最後，推動高齡友善社宅：因應超高齡社會，擴大照顧銀髮長輩的居住需求。

逢甲土木系教授張智元表示，台灣社會目前是高房價、高租金、高齡化，以及低薪資、低生育率，李四川的居住政策是有聚焦社會問題，但政策的落實挑戰通常不是很會講就可以做得到，而是需要跨部會協調溝通如何實行，李四川豐富的行政經驗正好知道如何去落實政見。

國民黨新北市長參選人李四川（中）今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

青年懼婚怕生 低薪、房價、長工時…小小補助幫不上忙

新北選情…李四川 蘇巧慧同框 再槓蘇巧純爭議

李四川要蓋蘆社大橋遭綠稱販賣人口 李競辦問蘇巧慧「妳同意嗎？」

大學宿舍天堂地獄兩樣情…民團批政策失靈 提5大訴求「比照社宅」

相關新聞

影／李四川拋「居住新5箭」 盼解決老中青三代居住難題

國民黨新北市長參選人李四川今天提出「居住新5箭」住宅政策，主要延續新北市長侯友宜的社宅政策，期盼讓老、中、青三代的居住問題都能獲得妥善解決，同時引進民間與企業力量提供勞工與婚育宅，並全面推動老舊社區都市更新。

居住新五箭 李四川提出全新居住政策 實現居住正義

國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。

影／為藍白合「私訊盧秀燕」 黃國昌曝跨黨派互動：繼續建立合作

民眾黨主席黃國昌今早受訪，針對藍白合透露，他昨天為了國民黨台中市長盧秀燕支持民眾黨台中參選人、與基隆市議員參選人「同框」掛看板，特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕也回「這是應該的，我們大家一起努力」。他相信為了讓台灣、台中更好，會繼續建立合作。

影／偕陳佩琪市場掃街被問二審 柯文哲欲言又止猛搖頭這麼回

民眾黨前主席柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪到新北市汐止中正市場為議員參選人陳語倢掃街拜票，因下著大雨，柯文哲穿上雨衣，他說下雨天還是要工作。媒體追問京華城、政治獻金案二審開庭的狀況，柯文哲欲言又止說，「我跟你講喔，唉喲，這麼多」，最後直接猛搖頭。

王偉忠稱讚沈伯洋市政互動平台「很聰明」 蔣萬安：1999已導入AI

中廣流行網節目主持人王偉忠昨專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，稱讚他的「市長，你給我聽好了」市政互動平台「很聰明，做得很好」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，台北市的1999導入了AI，會持續不斷的優化精進。

影／網譏「交棒陳素月」 王惠美僅回：做對的事

彰化縣長王惠美昨天下午拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，必須一棒接一棒，多數留言表示支持，也再度挑起她不願為國民黨彰化縣長參選人魏平政輔選的話題，有人批評「有種交棒給陳素月的感覺」，王惠美今早回應「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。