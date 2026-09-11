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居住新五箭 李四川提出全新居住政策 實現居住正義

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。

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第一箭是捷運到哪，安居到哪，新北未來的捷運建設與市區開發，不能只解決交通問題，更要同步帶動住宅、就業與生活機能。面對公有土地逐漸有限，市府不能只被動找地蓋社會住宅，而要主動整合城市開發，把捷運、住宅、產業、公共設施與生活服務一起規劃，打造以軌道為核心的15分鐘城市。

未來將擴大新北捷運公司場站周邊整合開發的平台角色，全面盤點TOD開發機會，整合場站周邊土地與社區，推動聯合開發、整體開發及公辦都更，增加社會住宅與公共設施，並讓開發收益優先回饋住宅供給、公共設施及軌道建設與營運。

淡海新市鎮二、三期、大柑園、麥仔園等重大開發地區，也將配合捷運與整體開發，規劃5%以上土地提供社會住宅。

第二箭是有開發就有社宅，新北持續發展，捷運沿線、TOD地區、整體開發區與都市更新區，都是城市進步的重要引擎。但城市越發展，房價與租金壓力也越高，因此未來新北的開發更要同步增加社會住宅供給。

未來在TOD地區、整體開發區與重大開發案中，建立「有開發、就有社宅」制度。開發案申請容積獎勵，必須優先提出社會住宅回饋方案，讓城市發展紅利真正回到市民身上。

三種方式同步推動，第一是原地興建直接興建社會住宅；第二是異地興建於TOD、整體開發區或指定區域集中興辦；第三利用繳納代金，專款專用投入社會住宅興建。

第三箭是推動企業興辦勞工宅，新北要拚產業，也要讓勞工可安居。面對公有土地與政府興建量能有限，住宅供給不能只靠政府，也要引進民間的土地、資金，讓企業成為共同改善勞工居住的力量。

未來將持續向中央爭取勞工住宅，鼓勵符合條件的企業出資興建只租不賣的勞工住宅，真正用於居住與企業留才。

並透過容積獎勵與租稅優惠，鼓勵勞工宅及廠辦設置公托、公幼等設施，讓產業、就業、居住、育兒一次照顧。

第四箭為推動婚育宅再加碼，很多年輕人不是不想成家，而是卡在房價太高、租屋不穩、育兒開銷重。住宅政策如果不能回應這些壓力，就很難真正改善少子化與青年居住困境。

未來將善用都市更新分回、整體開發分回與公有土地活化，推動「婚育宅延住再加碼」。

參考韓國鼓勵婚育的住宅政策，針對育有兩名(含)以上未成年子女家庭，研議延長社宅居住年限，最長20年，並導入階梯式租金，減輕家庭育兒階段的居住壓力。

第五箭推是動高齡友善社宅，新北即將邁入超高齡社會，高齡住宅需求只會越來越大。住宅需要不只有年輕人，也要照顧為家庭與城市打拚一輩子的長輩。

我會延續侯市長「銀新未來城」理念，推動高齡友善社宅，在交通便利、醫療可近、生活機能完整的市區與郊區，搭配AI與智慧住宅科技運用，興辦主要提供65歲以上長者居住的社會住宅，同時鼓勵民間參與，擴大高齡友善住宅供給，讓長輩有安全、友善、可負擔的居住選擇，也減輕家庭照顧壓力。

國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今提出「居住新五箭」競選政策，希望能實現居住正義，協助年青人、勞工及高齡長者都能安心居住。記者潘俊宏／攝影

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