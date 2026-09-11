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影／為藍白合「私訊盧秀燕」 黃國昌曝跨黨派互動：繼續建立合作

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨提名的基隆市安樂區市議員參選人李文耀，近日掛出與台中市長盧秀燕合體看板，呈現「藍白合」。圖／李文耀提供
民眾黨提名的基隆市安樂區市議員參選人李文耀，近日掛出與台中市長盧秀燕合體看板，呈現「藍白合」。圖／李文耀提供

民眾黨主席黃國昌今早受訪，針對藍白合透露，他昨天為了國民黨台中市長盧秀燕支持民眾黨台中參選人、與基隆市議員參選人「同框」掛看板，特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕也回「這是應該的，我們大家一起努力」。他相信為了讓台灣、台中更好，會繼續建立合作。

2026九合一選舉

黃國昌今赴台中助選，一早先陪同同黨西屯區市議員參選人劉芩妤赴中義市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，還有支持者是聞訊趕來請黃國昌簽書，場面熱絡；黃國昌中午陪同劉芩妤到中工三路掃街拜票，下午陪同該黨提名的太平區市議員參人許書豪到樹孝商圈掃街拜票。

劉芩妤行前受訪時說，最近常有人會問她，「竹北市長選戰藍白破局會影響到台中？」但事實上，民眾黨在台中與國民黨市長參選人江啟臣連結與溝通都很順暢，在地民意也盼藍白合能更更堅實，打好年底選戰，並為2028大選奠定良好的基礎跟合作，所以民眾不用擔心影響，台中藍白合溝通順暢，也請多多支持。

媒體詢問，會找台中市長盧秀燕站台嗎？劉芩妤說，我們有在計畫當中。黃國昌也說，劉芩妤很認真、優秀，盼西屯的鄉親集中選票支持。

黃國昌表示，昨天他與盧秀燕市長互通訊息，他特別感謝盧秀燕支持民眾黨台中優秀的參選人，甚至與民眾黨基隆市議員參選人「同框」的看板也掛在基隆市區，為這件事，他昨天特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕非常客氣，說這是應該的，大家一起努力。他相信為了台灣，為了台中，能夠讓台中更好，讓台灣更好，會繼續建立合作。

民眾黨主席黃國昌今早陪同同黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤到中義市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今早陪同同黨台中市西屯區市議員參選人劉芩妤到中義市場掃街拜票。記者趙容萱／攝影

黃國昌 盧秀燕 藍白合 2026九合一選舉 台中市選舉

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