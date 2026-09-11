影／為藍白合「私訊盧秀燕」 黃國昌曝跨黨派互動：繼續建立合作

民眾黨主席黃國昌今早受訪，針對藍白合透露，他昨天為了國民黨台中市長盧秀燕支持民眾黨台中參選人、與基隆市議員參選人「同框」掛看板，特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕也回「這是應該的，我們大家一起努力」。他相信為了讓台灣、台中更好，會繼續建立合作。

黃國昌今赴台中助選，一早先陪同同黨西屯區市議員參選人劉芩妤赴中義市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱情歡迎，還有支持者是聞訊趕來請黃國昌簽書，場面熱絡；黃國昌中午陪同劉芩妤到中工三路掃街拜票，下午陪同該黨提名的太平區市議員參人許書豪到樹孝商圈掃街拜票。

劉芩妤行前受訪時說，最近常有人會問她，「竹北市長選戰藍白破局會影響到台中？」但事實上，民眾黨在台中與國民黨市長參選人江啟臣連結與溝通都很順暢，在地民意也盼藍白合能更更堅實，打好年底選戰，並為2028大選奠定良好的基礎跟合作，所以民眾不用擔心影響，台中藍白合溝通順暢，也請多多支持。

媒體詢問，會找台中市長盧秀燕站台嗎？劉芩妤說，我們有在計畫當中。黃國昌也說，劉芩妤很認真、優秀，盼西屯的鄉親集中選票支持。

黃國昌表示，昨天他與盧秀燕市長互通訊息，他特別感謝盧秀燕支持民眾黨台中優秀的參選人，甚至與民眾黨基隆市議員參選人「同框」的看板也掛在基隆市區，為這件事，他昨天特別傳訊息給盧秀燕表達感謝。盧秀燕非常客氣，說這是應該的，大家一起努力。他相信為了台灣，為了台中，能夠讓台中更好，讓台灣更好，會繼續建立合作。