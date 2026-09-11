影／偕陳佩琪市場掃街被問二審 柯文哲欲言又止猛搖頭這麼回

民眾黨前主席柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪到新北市汐止中正市場為議員參選人陳語倢掃街拜票，因下著大雨，柯文哲穿上雨衣，他說下雨天還是要工作。媒體追問京華城、政治獻金案二審開庭的狀況，柯文哲欲言又止說，「我跟你講喔，唉喲，這麼多」，最後直接猛搖頭。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，一審遭判17年，二審日前於台灣高等法院首度開庭。柯文哲後來在臉書發文表示，二審檢察官的態度就是要濫訴到底，追殺到底；當司法亂到毫無標準，他要求法庭直播，讓全案訴諸於民。

柯文哲今天上午9時20分到達市場，媒體追問他京華城、政治獻金案二審開庭的狀況。柯文哲欲言又止說，「我跟你講喔，唉喲，這麼多…」，最後猛搖頭。陳語倢表示，今天沒有安排受訪，不好意思。

柯文哲說，「下雨天也是要工作」，陳語倢過馬路時先帶他看她自己設在信義路中正市場入口處的看板，她說，「選對人顧四冬」，柯文哲說，看板很貴，柯文哲穿上雨衣與陳語倢一起到市場掃街拜票，雨下得不小，但不少攤商看到柯文哲搶著合拍照片。

還有一名支持者一看到柯文哲就獻上大大的擁抱，女粉絲說，很難得主席到汐止，還看到陳陳佩琪非常高興，特別來支持，柯文哲請大家支持陳語倢當選議員。

民眾黨前主席柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪到新北市汐止中正市場為議員參選人陳語倢掃街拜票，有支持者獻上大擁抱。記者游明煌／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天上午偕同妻子陳佩琪到新北市汐止中正市場為議員參選人陳語倢掃街拜票。記者游明煌／攝影