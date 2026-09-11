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王偉忠稱讚沈伯洋市政互動平台「很聰明」 蔣萬安：1999已導入AI

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席「育兒期間減少工時不減薪」企業拜會活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「育兒期間減少工時不減薪」企業拜會活動受訪。記者楊正海／攝影

中廣流行網節目主持人王偉忠昨專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，稱讚他的「市長，你給我聽好了」市政互動平台「很聰明，做得很好」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，台北市的1999導入了AI，會持續不斷的優化精進。

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王偉忠昨在主持的「欸！我說到哪裡了？」節目中也提到，1999的確太多資訊沒辦法整理。蔣萬安上午出席「育兒期間減少工時不減薪」企業拜會活動受訪，媒體問他會不會想用市政互動平台？蔣萬安說，1999其實是台北市政府運作非常成熟的市民服務平台，可以讓市府各單位非常快速、即時而且到位的滿足市民的需求，而且是市政府在推動很多重大政策，非常重要的依據。

蔣萬安指出，像育兒家庭減工時不減薪，就有很多的爸爸媽媽來反映；還包括市府推出的幸福住宅、捷運路網的布建、負壓吸菸室的設置等等。同時市府也導入了AI，讓1999的話務能夠大幅減少90%在線等待的時間，所以會持續不斷的優化、精進，讓市政府能夠提供更優質的市政服務。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

王偉忠 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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