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竹北藍白有好消息？黃國昌：聽不懂李乾龍說什麼
台灣民眾黨主席黃國昌今天談及新竹縣竹北市長選戰是否有藍白合作好消息時說：「我們這邊完全沒有辦法理解，也完全聽不懂他（中國國民黨副主席李乾龍）到底在說什麼。」
媒體報導，李乾龍表示，竹北藍白已有相當共識，近日將有好消息。
黃國昌上午陪民眾黨台中市議員參選人劉芩妤到西屯區中義市場拜票，接受媒體聯訪表示，李乾龍是與誰協調，有什麼好消息，恐怕要由李乾龍說明。
他說，最近民眾黨竹北市長參選人邱臣遠深入基層，得到非常多鄉親認同與熱情，相信鄉親期待看到大家在政策及政見交鋒。
至於是否可能「綠白合」，黃國昌表示，新竹縣長選舉，民眾黨已決議兩邊都不站台、不支持，現在就是專心竹北市長選舉，且民眾黨有非常多優秀新竹縣議員參選人，希望不僅讓邱臣遠當選，也希望新竹縣議員參選人與里長參選人能有好成績。
台中選情部分，黃國昌說，特別感謝台中市長盧秀燕支持民眾黨台中市議員參選人，甚至同框宣傳民眾黨基隆市議員參選人。大家一起共同努力，相信為台灣與台中，彼此的心緊緊牽引。
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