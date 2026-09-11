影／網譏「交棒陳素月」 王惠美僅回：做對的事

彰化縣長王惠美昨天下午拜會行政院長卓榮泰爭取重大地方建設，臉書提到彰化建設不分黨派，必須一棒接一棒，多數留言表示支持，也再度挑起她不願為國民黨彰化縣長參選人魏平政輔選的話題，有人批評「有種交棒給陳素月的感覺」，王惠美今早回應「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。」

王惠美昨天下午與副縣長周傑、民進黨立委陳秀寳、國民黨立委謝衣鳯及民眾黨立委王安祥，一起到行政院拜會行政院長卓榮泰，討論水五金田園生產聚落特定區計畫、變更彰交特定區主要計畫、擴大彰化市都市計畫和彰化捷運路網案等彰化重大建設。

王惠美也在臉書表示，卓榮泰院長回說，不能等上了華山才論劍，立即指示相關部會成立單一窗口，只要縣府相關計畫報部，要在一個月內開會審查，加速彰化縣的建設。

王惠美還在臉書表示，彰化的建設不分黨派，必須一棒接一棒，這些重大建設將由下任縣長完成，感謝立委陳秀寳、王安祥和謝衣鳯不分黨派的出席，民進黨籍立委黃秀芳和陳素月SayYes雖然有事不能出席，但相信他們也會與彰化縣民站在一起，爭取中央的支持，王惠美強調「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事」。

由於王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長，與黨主席鄭麗文溝通不良，造成心結未解，甚至以爭取地方建設之名，陪總統及行政院長行程，卻不願為魏平政站台，也不與鄭麗文會面，更拒當魏競總主任委員一職，激起藍營基層反彈，背負「背骨」罵名。

因此王惠美臉書昨晚發文，再針對面見行政院長卓榮泰爭取建設過程時，臉書留言再起熱烈討論，到上午約有3500個讚及350個留言，絕大多數力持王惠美不分黨派爭取地方建設，但也有人批評「被行政院綁架」、「不要再演了」、 「有點要交棒給陳素月的感覺」，甚至要求「退黨」等。

王惠美今天上午出席「交通安全宣傳月」記者會，反駁有說「要交棒給陳素月」，僅維持臉書的說法，以「做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。」做為回應。