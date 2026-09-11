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竹北藍白再傳整合 曾聖凱開砲：政治不該淪為權力分配遊戲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨竹北市長參選人曾聖凱強調，市民關心的，不是誰跟誰合作、誰分到什麼位置，而是誰真正願意把竹北照顧好。記者黃羿馨／攝影
民進黨竹北市長參選人曾聖凱強調，市民關心的，不是誰跟誰合作、誰分到什麼位置，而是誰真正願意把竹北照顧好。記者黃羿馨／攝影

竹北市長藍白合破局，國民黨參選人吳旭智、民眾黨參選人邱臣遠與民進黨參選人曾聖凱形成「三腳督」，但國民黨副主席李乾龍昨表示，竹北藍白近日將有好消息。曾聖凱批，政治不該是一場權力分配的遊戲。

2026九合一選舉

曾聖凱指出，藍白陣營近日仍圍繞人選整合、政黨利益與選票分配相互角力。當政治人物忙著計算誰進、誰退，討論如何分配權力與選票時，竹北市民每天面對的交通壅塞、行人安全、長輩照顧及公共設施等問題，仍然等待被更好的解決。

曾聖凱強調，市民關心的，不是誰跟誰合作、誰分到什麼位置，而是誰真正願意把竹北照顧好，市民真正需要的，是一位心中有人民、善良、認真做事的市長，讓善良成為政治的力量，讓專業成為治理的日常。

曾聖凱指出，政治如果只剩下交換、算計與分贓，就會離人民愈來愈遠。市長不應只是政黨競爭下的政治位置，更是一份與市民生活緊密相連的責任，每一項都應該回到市民的需要，而不是服務政黨利益。

曾聖凱強調，自己投入選舉，是希望將多年累積的土木工程、建築設計、教育及跨領域整合經驗，真正運用在竹北的城市治理上，竹北是一座快速成長的城市，需要的是能夠看見問題、整合專業、提出方法並確實執行的市長。

曾聖凱表示，「藍白可以繼續計算政治利益，但我選擇計算每一位市民的需要；他們忙著整合權力，我要整合竹北的資源。竹北需要的是善良、專業，願意為市民把事情做好的人。」在每天勤跑基層的過程中，他聽到許多市民朋友的心聲，大家對於政治分贓感到厭倦，期許的是能夠用專業解決問題，並且讓城市持續升級的市長。

曾聖凱 藍白 權力 2026九合一選舉

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