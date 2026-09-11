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影／沈伯洋掃街聽基層心聲 籲蔣萬安盡早敲定辯論形式
民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往大安區臨江街市場掃街拜票，向攤商與採買市民逐一握手致意，並於行前接受媒體聯訪。
沈伯洋在聯訪時特別提及昨日走訪基層、深入地方傾聽居民心聲的感受。他表示，昨天實地走入地方，與許多長輩、里民及基層店家坐下來深談，大家反映了許多生活中的切身困擾與地方發展需求，這些聲音往往在現有市府體制中被忽略；他強調，走訪地方不是為了政治作秀，而是要把市民最真實的意見帶進市府，化為未來具體的政策改變。
針對市政與選戰攻防，沈伯洋則簡短回應，面對四家媒體提出的公開辯論邀請，自己早已簽署同意，呼籲蔣萬安陣營不要一味拖延防守，應盡早敲定辯論形式，勇於面對市政檢驗。
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