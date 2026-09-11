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楊文科再發聲！公開力挺徐欣瑩 籲藍營團結延續8年建設成果

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣選情受全國注目，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今再度公開力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，稱她務實、清廉、值得信任，沒有搞土地買賣。圖／國民黨新竹縣黨部提供
新竹縣選情受全國注目，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今再度公開力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，稱她務實、清廉、值得信任，沒有搞土地買賣。圖／國民黨新竹縣黨部提供

新竹縣選情因藍白合受全國注目，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今再度公開力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，稱她務實、清廉、值得信任，沒有搞土地買賣，並喊出「支持楊文科，票投徐欣瑩」，呼籲黨內團結一致，延續新竹縣8年累積的建設與施政成果。

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楊文科近日接連出席新竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部工作交流聯誼活動時表示，徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣等，能將心力專注在公共事務上。他坦言，徐欣瑩具理工背景，個性較為理性，親和力或許不是最突出的特質，但做事重視邏輯、講求務實，值得信賴。

談到8年縣政成果，楊文科表示，在鄉親支持下，新竹縣持續推動交通、教育及重大基礎建設，投入逐年增加，同時兼顧財政紀律與還債責任，盼在推動縣政發展的同時，也維持財政穩健。

社會福利方面，楊文科指出，老人年金自上任以來「不拖、不欠、準時入帳」，讓長輩穩定享有福利，也獲得不同政黨背景基層里長的肯定。

楊文科強調，8年建設與政策是一步一腳印累積而來，交通、教育、福利都與鄉親日常生活息息相關，不能因政黨輪替就任意中斷。

楊文科最後呼籲新竹縣鄉親，在既有建設基礎上繼續向前，支持徐欣瑩承擔下一階段縣政責任，讓新竹縣發展一棒接一棒，而不是選舉後重新歸零。

他強調，「只要黨內上下同心、團結一致，不分裂、不內耗，就能凝聚最大的選戰能量，延續新竹縣的發展榮光。」

楊文科出席新竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部工作交流聯誼活動時表示，徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣等，能將心力專注在公共事務上。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科出席新竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部工作交流聯誼活動時表示，徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣等，能將心力專注在公共事務上。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科出席新竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部工作交流聯誼活動時表示，徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣等，能將心力專注在公共事務上。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科出席新竹縣各鄉鎮市青溪婦女幹部工作交流聯誼活動時表示，徐欣瑩是善良、務實、認真的人，沒有經商或從事土地買賣等，能將心力專注在公共事務上。圖／國民黨新竹縣黨部提供

楊文科呼籲新竹縣鄉親，在既有建設基礎上繼續向前，支持徐欣瑩承擔下一階段縣政責任，讓新竹縣發展一棒接一棒，而不是選舉後重新歸零。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科呼籲新竹縣鄉親，在既有建設基礎上繼續向前，支持徐欣瑩承擔下一階段縣政責任，讓新竹縣發展一棒接一棒，而不是選舉後重新歸零。圖／國民黨新竹縣黨部提供

徐欣瑩 楊文科 藍營 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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