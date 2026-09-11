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蔣萬安育兒減工時新政已900人受惠 今聽企業心聲沈伯洋還是要酸

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
沈伯洋說，一開始提政策時，就要有一整套的規畫跟方案，不是在施行後發現問題，然後才想說配套在哪裡。記者邱書昱／攝影
沈伯洋說，一開始提政策時，就要有一整套的規畫跟方案，不是在施行後發現問題，然後才想說配套在哪裡。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今早9點拜會企業，談實施「育兒期間減少工時不減薪」，聽取企業心聲。民進黨北市長參選人沈伯洋今早到臨江市場被問及此事，他說，拜會企業不是應該在提出該政策之前，就應該先做的事情？一個欠缺規畫的做法，才會形成這樣的狀況。

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蔣萬安今視察企業前受訪時說，育兒減工時不減薪上路之後得到正面回響，至今上路已半年，要了解實際推動政策情形，讓政策做得更好，6月底已有9百人員工受惠，許多人更從容接送孩子，更多時間陪伴孩子。

被問到蔣萬安到企業聽取育兒減工時心聲，沈伯洋表示，從一開始大家都在提醒，如果要讓大家提早一小時下班，一定要有配套措施，像是誰要幫這群人做工作，那待遇、補助等就非常重要。

他說，一開始提政策時，就要有一整套的規畫跟方案，不是在施行後發現問題，然後才想說配套在哪裡。這不就和「無菸城市」一模一樣嗎？一個欠缺規畫的做法，才會形成這樣的狀況。「不過沒有關係，就是說亡羊補牢，猶未晚也。」

另外，有關北市食安稽查裁罰呆帳，第一名寶林茶室，未繳金額350萬元。蔣萬安備詢時回應，希望加快移送執行署的時間，避開可能發生脫產、出境等情形，並承諾一個月精進法制面，加速行政執行的程序。

沈伯洋認為，寶林茶室案已經發生很久且出了人命，結果在執行層面看起來仍有不到位。在犯罪學裡面談到做到威嚇，或者希望事情以後不要再發生，在裁罰時一定要嚴厲、迅速、確實。但是若沒有達到，或根本抓不到，對方不會被嚇到或威嚇，在「確實」的層面上，看起來好像還有不足的地方。

媒體問到，「市長，你給我聽好」平台被國民黨認為是罵蔣萬安取暖大會。沈伯洋說，其實每天都在看數據，現在有兩萬多則留言，直接在罵蔣萬安的不到1%，大部分的人完全就是反應實際生活所遇到的問題。像是抱怨垃圾桶少、公車上跌到等，這些都不是罵人，而是希望市府能夠解決，「可能是有點誤會。」

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