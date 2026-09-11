王偉忠讚選情順「蔣萬安要頭暈」 沈伯洋：提醒現在市政需被關注

民進黨北市長參選人沈伯洋今早到臨江市場掃街，日前接受主持人王偉忠廣播節目專訪，被稱讚Line互動平台、選舉蠻順，連台北市長蔣萬安都要頭暈等。沈今天說，很謝謝稱讚，能夠獲得市民迴響很重要；相信王偉忠是某種程度提醒現在市政應該要被關注。

沈伯洋說，前天節目中聊得非常愉快，因為王偉忠是文化人，對於文化政策面、音樂相關事情，就連結束後也再聊天。同時也給了他很多中肯的建議、執行層面等，接受到這些建議都非常高興。「我們在節目的過程當中就有跟他講說，以後可以來上第二次。」

王偉忠在節目中稱讚沈伯洋推出的「市長，你給我聽好了」LINE互動平台。他說，很謝謝王偉忠稱讚，能夠得到所有市民迴響非常重要。像是他就看到，有人分享在石牌附近坐公車時，跌倒且要去住院等狀況，這就是很早提到交通相關政策，雖然看似細微，但民眾能不能坐好、站好，不要跌倒，本身就是非常重要議題，會持續以這樣方式搜集大家意見。

沈伯洋也說，在上次記者會結束時有特別講過，很希望互動平台變成實體活動。因為現在是在線上，會有匿名的機制，大家很願意講，但說不定更多人想要現場講完且立即得到回應，所以想用一模一樣的方式，直接在台北也做「市長，你給我聽好了」這樣的活動。

另外，媒體問到，和王偉忠的專訪觀看人數逼近30萬，王偉忠更讚說選舉蠻順，連蔣萬安都要頭暈。沈伯洋說，王偉忠客氣，是說最近選舉的行程之類的，覺得有些不錯，看起來蠻順的，相信王偉忠是某種程度提醒現在市政應該要被關注。至於觀看流量不代表選票，至少知道網路上很關心這樣議題。