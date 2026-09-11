新竹「無意綠白合」黃國昌轟鄭朝方家族：光電賺飽飽

藍白竹北爭議，民眾黨主席黃國昌透露，無意接過綠營遞來的綠白合橄欖枝，但國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「這樣玩」，他針對民進黨縣長參選人鄭朝方家族爆料「就先放著」。

黃國昌昨在專訪表示，他會努力將衝擊控制在新竹縣，新北和宜蘭等其他縣市的藍白合仍非常密切。至於是否會因此綠白合，黃國昌說，鄭朝方的父親鄭永金曾尋求白營支持，但鄭家炒地皮、搞光電，吃銅、吃鐵、吃鋁，整個家族賺得肥油飽飽的，他不曉得要怎麼支持？

黃國昌說，他原本有準備批評鄭家的素材，但徐欣瑩這樣玩，他那些東西就先放著。

藍白互嗆不為對方新竹縣長參選人站台，國民黨秘書長李乾龍昨表示，一切皆已定案，目前就是照著步驟走，期盼大家能開誠布公。至於藍白是否仍維持溝通？李則語帶保留回應：「當然，至少雙方主席都未曾口出惡言。」

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠團隊表示，民眾黨態度始終如一，反觀國民黨黨中央與地方黨部說法經常前後矛盾，透支社會信任。徐欣瑩辦公室表示，藍白反對金權政治的方向一致、目標相同。國民黨新竹縣黨部稱，待黨中央指示辦理。