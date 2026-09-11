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長子申請公費交換延燒 蔣萬安：政院承認國家機器動起來？

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰林麗玉游明煌林佳彣／連線報導

台北市長蔣萬安長子蔣得立的國際交換生爭議延燒，行政官員在政院會後記者會說明，澄清教育部並未啟動調查，法務部只是說明公職人員利益衝突迴避法，要台北市長蔣萬安「不要為難公務員」。蔣萬安昨回應，這件事說明清楚就好，「難道要行政院發言人承認國家機器有動起來」？

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蔣得立錄取北市教育局僅廿五名的國際交換學生學習計畫，並獲得公費補助，民進黨質疑踩到利益迴避紅線、有美國籍卻用公費申請出國留學。

這段期間以來，除了朝野攻防，法務部廉政署發新聞稿說明利益衝突迴避，以及監察院出手調查，遭在野質疑是政治獵巫。國民黨立委吳宗憲說，監院在監委空窗期面對一般民眾就是「請慢慢等」，但面對蔣得立一案，卻稱無監委仍可先查調、主動聯繫台北市教育局釐清，對在野首長「開特快車」光速辦案。

法務部廉政署副署長林炤宏昨在行政院會後記者會指出，廉政署是政風和公職人員利益衝突迴避法的主管機關，針對社會就公職人員利益衝突迴避法可能引發不同解讀或對法令的誤解，當然要發新聞稿澄清。而個案審查判斷依法要由主管機關論斷。

行政院發言人李慧芝被問此事時說，個案是否涉及特權利益迴避，尊重主管機關認定與調查。

台北市研考會主委殷瑋曾指國教署調查蔣得立入學建中是否為僑生身分。李慧芝說，國教署已駁斥並澄清從未啟動任何調查，但台北市至今沒有提出證據，也未更正說法，她要套一句蔣萬安常說的話，「不要為難公務員」。

蔣萬安重申，「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，監察院很清楚自己職權，知道怎麼行使。殷瑋昨反問李慧芝，是不是監察院、法務部和教育部之後，行政院也加入國家機器行列。

蔣萬安昨在議會答覆國民黨北市議員王欣儀質詢時說，他不希望孩子因為爸媽的身分，被迫放棄自己的選擇；若重來一次，還是會尊重孩子的決定跟選擇。

基隆市長謝國樑昨聲援蔣萬安，指選舉波及到孩子，大家都很不捨，每個政治人物都有自己的孩子，將心比心，懇求在選舉時，不應該波及孩子。

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