新北選情 李四川 蘇巧慧同框 再槓蘇巧純爭議

民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純遭質疑申請國發基金投資，藍營指控涉違反公職人員利益衝突迴避法，引發藍綠激戰。蘇巧慧昨重申，妹妹既非公司負責人，申請補助時連員工都不是，「選舉真的不用選到這樣」。國民黨新北市長參選人李四川反擊，北市長蔣萬安兒子依規定申請交換學生，連監察院都跳出來打，但蘇巧純案卻是提告也不理，根本是雙標。

昨天是地藏王菩薩聖誕，李四川與蘇巧慧均出席活動，雙方僅握手致意全場幾乎無互動。針對蘇巧純爭議，昨蘇巧慧表示，相關單位已說得很清楚，投資案部分，她妹妹確實不是申請投資的負責人，另在補助案當中，妹妹甚至連員工都不是，股東還是國民黨的立委，她覺得既然已說清楚，大家可去查查看，選舉真的不用選到這樣。

李四川則批綠營雙標，他說蔣萬安小孩依規定申請交換學生，連監察院都跳出來打未成年的孩子，民進黨側翼也一直在追殺，蘇巧純被質疑申請國發基金投資恐涉違反利益衝突法，監察院卻從來告也不理，根本是雙重標準。

李四川表示，「我認為這些大人，不應去追殺一個小孩子，不應有雙重標準」。

李四川競辦補充說明，公司法明文規定，股份有限公司的負責人為董事，蘇巧純正是矌世智能公司持股數近五百萬的董事，在法律上都屬於廣義的公司負責人，須對外承擔相對應的法定責任，蘇巧慧不應該逃避問題。

李四川昨出席板橋區各國中小學志工表揚大會透露，他從小填志願時最想當老師，也感謝教育工作者用心引導孩子建立正確觀念與正能量，並承諾未來擔任市長將落實三大教育政策升級亮點計畫，包括建置AI校園推動生生有AI學伴，其次小班教學再升級，班班二十五人更精緻，第三是教師支持再升級，提高免費心理諮商次數等，建立更友善的教育環境。

蘇巧慧日前與教師會座談時也承諾未來擔任新北市長，將提高教師節禮金、編列假日出勤加班費，並落實校園案件分流、溝通先行的調處機制。