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選情初探／4人角逐宜蘭壯圍鄉長 藍提名人羈押添變數

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉長年底選戰，藍綠各提一人參選，另兩人以無黨籍參戰，四人搶一席，廝殺難分難解。選戰只剩不到八十天，原本選情穩定看好的國民黨張家豪，因送酒涉嫌行賄，檢方昨聲請羈押禁見獲准，震驚地方，也使選戰添變數。

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國民黨提名參選的壯圍鄉公所主任秘書張家豪，長年服務基層扎根，日前辦過幾場懇託會造勢活動，人潮氣氛都熱絡。但黨內陷分裂，已故壯圍鄉民代表會前主席詹旺彬的遺孀張秋香，以延續丈夫之志，不惜違紀也要參選到底。

地方也分析，泛藍分裂還有無黨籍參選的游美蘭，她長年任職於宜蘭縣政府，受到縣長林姿妙一路提拔，月前辭去宜蘭縣肉品市場總經理，決意參選，一般把她視為林姿妙的子弟兵，但她選舉曾公開喊支持民進黨縣長參選人林國漳，力拚在藍綠之間殺出一條路。

相較泛藍三人參選，民進黨在壯圍鄉提名吳文進，吳是前立委陳歐珀服務處的主任，長期幫人輔選抬轎，這次他親自投入選戰而且起步早，默默勤走基層，採取穩紮穩打策略。

不過，張家豪因遭檢舉涉案被收押，讓這場四人之戰添了變數，據了解，由於張家豪未喪失參選資格，張妻會接續輔選，走完選舉之路。

地方人士指出，坊間遭人檢舉、司法迫害等耳語勢必擴散，競爭對手若見獵心喜，未必能討到好處。但厭惡賄選之風的選民態度可能鬆動，轉向支持民進黨或無黨籍參選人，為選情增添變數。

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