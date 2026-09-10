快訊

成淵高中師生腹瀉！衛生局抽查北市6高中熱食部均有缺失 最重恐罰2億

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北會上演「高虹安模式」？ 邱臣遠：選民自主性高、棄保難操作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長藍白合破局，是否出現棄保受矚目。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，竹北選民年輕、投票自主性高，傳統政黨棄保較難操作。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播
竹北市長藍白合破局，是否出現棄保受矚目。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，竹北選民年輕、投票自主性高，傳統政黨棄保較難操作。圖／取自「飛碟晚餐 王淺秋時間」YT直播

竹北市長藍白合破局，是否出現棄保受矚目。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，竹北選民年輕、投票自主性高，傳統政黨棄保較難操作，尤其民眾黨支持者更難被要求依政黨指示投票；近期藍白爭議後，小草反而重新凝聚。

2026九合一選舉

邱臣遠今晚接受主持人王淺秋「飛碟晚餐」專訪。談及棄保議題，王淺秋問竹北未來是否可能出現所謂「高虹安模式」。邱臣遠表示，2022年新竹市長選舉同樣是多方競爭，當時國民黨也推出參選人。王淺秋接著提到林耕仁，並說「最後棄保的是誰？答案也很清楚」。

不過邱臣遠認為，竹北的人口結構與傳統選區不同，年輕人口多、教育程度高，投票自主性強，因此傳統政黨要操作棄保並不容易，尤其民眾黨支持者自主性更高，很難要求支持者依政黨指示投票。

邱臣遠說，原本這場地方選舉，小草及民眾黨支持者較為冷淡，前期不太表態，也沒有高度關注，但竹北藍白整合爭議發生後，反而讓支持者重新凝聚，需要情緒出口。他近期掃街時，不少支持者主動送飲料、防曬用品，甚至有人帶著孩子前來要求幫忙，顯示支持者情緒已被帶動。

面對國民黨竹北市長參選人吳旭智的學經歷優勢，邱臣遠則主打執政經驗，稱自己是參選人中有實際市長執政經驗者，曾任立委、新竹市副市長及代理市長，認為「學歷當然重要，經歷更重要」，選民應看參選人實際做過什麼。

邱臣遠並以去年大罷免反罷免投票結果為例表示，這是相對具體的政治成績，從票數也可看出選民對新竹市政「某種程度的肯定」，至於相關評價，就留給數字說話。

至於選戰打法，邱臣遠提出三步驟，第一是強化民眾黨主體性，將白營支持者催出來；第二是回歸政策及市政論述，「你跟我比學歷，我們就跟你比經歷；你跟我比論述，我就跟你比市政」；第三則是向淺藍及中間選民擴張，透過直接接觸民意、回應地方需求擴大支持光譜。

邱臣遠表示，他目前最大的弱項仍是陸戰與組織，因此選擇直接家戶拜訪，也持續深入舊城區及傳統市場。他透露，新竹縣副縣長陳見賢也曾建議他，不要只跑過去白營得票高的新興區，而應多走舊城及傳統區域，「要讓人家看到人」。

竹北 邱臣遠 高虹安 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳子嘉明公布竹北民調 邱臣遠：削弱白營參選正當性、操作棄保

竹北藍白合作現曙光？李乾龍拋好消息 徐欣瑩、邱臣遠陣營回應了

撇竹效應 黃國昌稱嘉市藍白合非常堅固

基隆「藍白合」看板高掛 國民黨盧秀燕與民眾黨議員參選人首合體

相關新聞

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安長子蔣得立赴美交換生，引發輿論與政治攻擊。國民黨北市議員王欣儀今天下午在議會質詢時，問蔣萬安如果重新選擇會有不同作法？蔣回應，還是會尊重孩子的決定跟選擇。

曝鄭朝方父親曾接觸白營 黃國昌：地皮、光電賺得「肥油飽飽」怎支持？

新竹縣藍白合破局，外界憂心是否會促成「綠白合」，民眾黨主席黃國昌今透露，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族曾向白營尋求支持，但批鄭家炒地皮、搞光電賺得「肥油飽飽」，實在不曉得要怎麼支持。他原本有準備批評鄭家的素材，但徐欣瑩這樣玩，他那些東西就先放著。

女兒拍片遭網友炎上 魏平政競總開箱影片瀏覽人次將破200萬

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼。」這段話被網友炎上，反而引來更多網友觀看，累計到今下午已192萬人次瀏覽，6665次轉傳，有網友戲稱可以玩百次迪士尼。

竹北會上演「高虹安模式」？ 邱臣遠：選民自主性高、棄保難操作

竹北市長藍白合破局，是否出現棄保受矚目。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，竹北選民年輕、投票自主性高，傳統政黨棄保較難操作，尤其民眾黨支持者更難被要求依政黨指示投票；近期藍白爭議後，小草反而重新凝聚。

台南火車站今晚揭牌！2議員參選人陳情反惡意檢舉 還質疑治水成效

台南火車站今晚由總統賴清德等人揭牌，惟無黨籍市議員參選人陳昌輝前往活動現場，「請賴總統幫幫忙」他欲向總統陳情，反對跟騷式惡意檢舉外，另民眾黨籍議員參選人江明宗也現身會場周邊，「三爺溪淹水30年，台南火車站要淹幾年？」他質疑其治水成效。

政治酬庸200萬？林國漳回批藍白錯誤資訊：3間公司年領約100萬

國民黨立院黨團前天揭露民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，擔任三間官股國營事業獨董或監察人，政治酬庸年領200多萬元肥貓。林國漳競辦今天回應，藍白陣營因選情急了，以假資訊潑髒水，事實上林在三間公司領取的車馬費及酬勞年約100萬，擔任這些職務是本於法律專業，善盡企業社會責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。