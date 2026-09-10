竹北會上演「高虹安模式」？ 邱臣遠：選民自主性高、棄保難操作

竹北市長藍白合破局，是否出現棄保受矚目。民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今表示，竹北選民年輕、投票自主性高，傳統政黨棄保較難操作，尤其民眾黨支持者更難被要求依政黨指示投票；近期藍白爭議後，小草反而重新凝聚。

邱臣遠今晚接受主持人王淺秋「飛碟晚餐」專訪。談及棄保議題，王淺秋問竹北未來是否可能出現所謂「高虹安模式」。邱臣遠表示，2022年新竹市長選舉同樣是多方競爭，當時國民黨也推出參選人。王淺秋接著提到林耕仁，並說「最後棄保的是誰？答案也很清楚」。

不過邱臣遠認為，竹北的人口結構與傳統選區不同，年輕人口多、教育程度高，投票自主性強，因此傳統政黨要操作棄保並不容易，尤其民眾黨支持者自主性更高，很難要求支持者依政黨指示投票。

邱臣遠說，原本這場地方選舉，小草及民眾黨支持者較為冷淡，前期不太表態，也沒有高度關注，但竹北藍白整合爭議發生後，反而讓支持者重新凝聚，需要情緒出口。他近期掃街時，不少支持者主動送飲料、防曬用品，甚至有人帶著孩子前來要求幫忙，顯示支持者情緒已被帶動。

面對國民黨竹北市長參選人吳旭智的學經歷優勢，邱臣遠則主打執政經驗，稱自己是參選人中有實際市長執政經驗者，曾任立委、新竹市副市長及代理市長，認為「學歷當然重要，經歷更重要」，選民應看參選人實際做過什麼。

邱臣遠並以去年大罷免反罷免投票結果為例表示，這是相對具體的政治成績，從票數也可看出選民對新竹市政「某種程度的肯定」，至於相關評價，就留給數字說話。

至於選戰打法，邱臣遠提出三步驟，第一是強化民眾黨主體性，將白營支持者催出來；第二是回歸政策及市政論述，「你跟我比學歷，我們就跟你比經歷；你跟我比論述，我就跟你比市政」；第三則是向淺藍及中間選民擴張，透過直接接觸民意、回應地方需求擴大支持光譜。

邱臣遠表示，他目前最大的弱項仍是陸戰與組織，因此選擇直接家戶拜訪，也持續深入舊城區及傳統市場。他透露，新竹縣副縣長陳見賢也曾建議他，不要只跑過去白營得票高的新興區，而應多走舊城及傳統區域，「要讓人家看到人」。