人物側寫／陳振中深耕30年 盼打通穩定回家路

沒有華麗的政治包裝，受訪時眼神與談吐盡是卅多年深耕基層的務實，從最基層的村幹事、圖書館長、公所秘書，一路歷練三屆鄉長與兩屆縣議員，國民黨澎湖縣長參選人陳振中邁向百里侯之路，憑藉的是深耕地方多年的行政養分，及一句常掛在嘴邊的生命體驗，「除了幸福，人生還有責任」。

談起參選政見，陳振中思維全繞著鄉親最急迫的痛點。他直言，走入村里看過太多鄉親面對家人重病，卻卡在程序或後送交通的無助，讓他極力主張優化離島緊急醫療後送ＳＯＰ、落實「海空雙備援」的關鍵原因，是因為「生命不能等待」，若能當選，這絕對是他上任後的第一要務。

對於深繫澎湖命脈的交通問題他也坦露，常在機場看到鄉親從清晨等到深夜苦苦候補機位，這種無奈也讓他深刻體會到「回家的路不該靠運氣」，因此他要為鄉親打通一條穩定、隨時回得了家的路。

「幸福是個人的滿足，責任是對這片土地的承諾。」陳振中說，澎湖人要的其實很純粹，老人家期待完善醫療與在地照顧；年輕人盼望好的就業機會能留在家鄉；孩子有優質的成長環境，「看到鄉親的需求，我知道自己的責任還沒結束」。

多年從政，陳振中被譽為公務老將，但他認為這卅年的行政背景絕非歷史包袱，而是無縫接軌縣政的「治理即戰力」。他坦言，從政的低潮從不來自選票，最挫折的反而是看見鄉親遇到困難，受限於法規或權責幫不上，「但我不會把責任推給制度，而是重新找方法，能多往前一步就多做一步」。

他強調，當縣長要負責做決定、協調資源，更替認真做事的公務員承擔責任，他期盼用累積卅年的經驗與熱忱，帶著鄉親的信任，一步步讓家鄉變得更好。