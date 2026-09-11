百里侯爭霸／十大政見 陳振中：解澎湖醫療交通問題

國民黨澎湖縣長參選人陳振中，年底將與代表民進黨出征的縣長陳光復妻子吳淑瑾正面對決，擁有卅年在地行政與民代歷練的他喊出「十大務實政見」，強調澎湖鄉親最急迫解決的就是醫療、交通與生活環境，要用最接地氣的行政爆發力，解決鄉親長年大患。

陳振中接受「聯合報」專訪，拋出外籍看護每戶每月補助一萬元、離島跑道延伸、成立學校工程專責小組等解方，爭取支持，最急切是解決澎湖二級離島醫療交通問題。

「我到花嶼拜票聽到四名五十多歲婦女聊天，發現其中三人都已喪偶」陳振中說，她們的丈夫一人因捕魚發生意外，兩人生病來不及後送而喪命。這份不捨讓他下定決心，若當選一定建立空中及海上緊急後送ＳＯＰ，爭取直升機落地後直接進入高雄大型醫院的黃金救命模式，並備妥颱風天或機械故障時的緊急處置方案。

離島交通部分，他指目前七美、望安機場僅能起降十二人座小型飛機，運量嚴重不足，飛機若飛不回離島，鄉親只忍受風浪顛簸搭船到馬公就醫，因此主張延伸跑道，讓中型客機起降，強化緊急救護。另台澎航線高峰期也一位難求，他將向中央爭取離島機票補貼提高至五成，並建立常態化加班機與在地居民優先預約、候補機制，保障鄉親返鄉與就醫權益。

面對高齡化挑戰，他指澎湖現行安養機構一床難求，私立安養中心每月開銷至少三萬五千元起跳，迫使家庭轉而聘用外籍看護。為減輕年輕人負擔，未來將精核預算，對依法聘僱外籍看護的家庭每戶每月補助一萬元，給予直接支援。

至於環境問題，澎湖近年面臨綠能風電與太陽能光電開發爭議，陳振中明確表態，「拒絕黑箱，沒有共識絕不貿然推動」。他說，綠能雖是趨勢，但絕不能破壞澎湖自然景觀與居民生活，許多光電板矗立道路兩旁甚至校門口，已侵蝕漁村風貌，他若當選，將嚴格檢視程序合法性，落實地方同意權與景觀規畫，絕不容許綠能開發損及澎湖的觀光與生態。