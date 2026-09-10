竹北藍白分裂 邱臣遠曝陳見賢私下提醒「你玩不過這些人」

竹北市長選戰藍白分裂，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今晚透露，新竹縣副縣長陳見賢曾私下對他直言「你玩不過這些人」，並教戰別只顧白營高票區，舊城、傳統市場都要多跑、讓選民「看到人」；至於是否承諾相挺，邱僅稱「支持善良的人」。

邱臣遠今晚接受主持人王淺秋「飛碟晚餐」直播專訪，被問及陳見賢近期連續發文提到「支持善良的人」，兩人日前見面時究竟談了什麼。邱臣遠表示，陳見賢認為他「很老實、很善良」，甚至曾對他說「你玩不過這些人」。

邱臣遠說，他與陳見賢原本就認識，過去擔任新竹市副市長期間，因縣市治理平台及縣市政交流有不少接觸。陳見賢這次給了他許多中肯建議，尤其民眾黨在竹北經營時間較短，傳統組織也比不上國民黨，這些都是必須務實面對的問題。

邱臣遠表示，陳見賢特別提醒他，選戰不能只顧過去得票率高的區域，包括舊城區、傳統聚落都要多跑，「要讓人家看到人」。因此他目前幾乎每周都會走訪新社市場、竹北市場及仁義市場，也深入中正西路、市公所周邊、新街、中華路等區域，接觸中古車、洗車包膜、材料行等不同產業的基層民眾。

他說，這些區域與外界對大新竹以半導體產業為主的印象不同，因此更需要實際深入接觸；至於高鐵特區、新興重劃區多為高樓住宅，上班族平時不易接觸，競選團隊則透過親子活動、議題空戰等方式觸及選民。

邱臣遠認為，傳統組織仍是選戰重要環節，若後續聲勢及民調逐漸拉升，自然會有更多人願意站出來支持。

王淺秋追問，陳見賢是否已承諾支持他？邱臣遠回應「支持善良的人」，並表示陳仍會持續提供不少建議。王淺秋則說，她詢問陳見賢辦公室時，得到的答案也是如此。

專訪尾聲，邱臣遠應現場要求清唱「笨小孩」及「孤勇者」，並形容兩首歌「就是小弟我今天的心情」。他也感嘆，這一路「點點滴滴只有當事人最清楚」，選舉過程中「錦上添花無人記，雪中送炭情義深」，所有曾經幫助過他的人，他都會放在心裡。