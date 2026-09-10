卓榮泰：加強查賄制暴 嚴防境外勢力影響選舉

九合一選舉及全國性公民投票11月28日舉行，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時指出，為維持選前治安，請檢、警、調、廉等機關全力加強查賄制暴，同時也要嚴防境外勢力、選舉賭盤及假訊息妨害選舉中立及結果。

地方公職人員選舉與廢除非核家園公投將於11月28日投、開票，行政院晚間透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持「行政院115年第4次治安會報」時表示，各類大型造勢、宣傳、競選活動，以及號次抽籤、政見發表會等重要選務工作將陸續展開，為維持選前治安，請檢、警、調、廉等機關積極整備。

卓榮泰指示，檢、警、調、廉等機關應全力加強查賄制暴工作，同時嚴防境外勢力、選舉賭盤及假訊息妨害選舉中立及結果，且要強化蒐集各方情報，做好橫向聯繫，加緊各種聯防工作，以確保選舉過程與結果能夠達到公平、公正、公開，期盼保住民主選舉的成果，讓國家步入正軌。

行政院打擊詐欺指揮中心成立已2週年，卓榮泰說，相比2年前，今年8月受理的電信網路詐欺案件數減少44%，財損金額更大幅下降67%，其中「假投資詐騙」在政府強力掃蕩、預警、聯防，以及金融機構臨櫃人員關懷詢問之下，每天財損金額從新台幣2億元至3億元，大幅縮減至3600萬餘元，有效守護民眾財產安全。

不過，卓榮泰也說，詐騙手法日新月異，尤其近期「網路購物詐騙」案件數較前113年增長48%，雖然單筆金額低，但涵蓋範圍包括農產品、食品、日常用品及3C產品等，不僅危害民眾健康，更損害在地農民及中小企業的商譽，嚴重破壞社會信任度。

他表示，行政院已經著手修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領3.0版（116-117年）」，請檢、警、調及關務等打詐團隊持續強化「識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐」5大面向，並積極導入各種科技方式提升聯防效率，阻止不法行為。

另外，對於加密勒索攻擊案件，卓榮泰指示警政署持續強化各種科技偵查及數位鑑識專業訓練，提升員警在加密勒索案件應處、蒐證及偵辦能力，並充實科技偵查人才量能，而因加密勒索攻擊案件受害者涉及科技、製造、醫療、零售、旅遊、觀光飯店等民間產業，卻缺整合單位，請數發部協助跨機關資安情資統籌，並訂定企業資安防護參考指引強化民間企業資安防護。

卓榮泰要求，為完善資安事件通報及情資分享機制，數發部應將民間企業發生的重大駭侵或加密勒索案件納入通報義務，並建立與執法機關及民間的情資交流與預警機制，形成政府、企業共同防禦的良性合作，提升台灣整體資安韌性。