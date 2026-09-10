曝鄭朝方父親曾接觸白營 黃國昌：地皮、光電賺得「肥油飽飽」怎支持？

新竹縣藍白合破局，外界憂心是否會促成「綠白合」，民眾黨主席黃國昌今透露，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族曾向白營尋求支持，但批鄭家炒地皮、搞光電賺得「肥油飽飽」，實在不曉得要怎麼支持。他原本有準備批評鄭家的素材，但徐欣瑩這樣玩，他那些東西就先放著。

黃國昌今早接受網路節目「誰來早餐」專訪時指出，先前與國民黨討論政黨合作協議時，藍營高層就明指這部分僅限鄉鎮市民代表等，基於默契、互信所以沒白紙黑字，也強調不要寫得這麼白，比較容易過中常會那關。

至於是否有機會會「綠白合」，黃國昌透露，鄭朝方父親鄭永金曾向白營尋求支持，但鄭家炒地皮、搞光電，吃銅、吃鐵、吃鋁，整個家族賺得肥油飽飽的，他不曉得要怎麼支持？他原本有準備批評鄭家的素材，但徐欣瑩這樣玩，他那些東西就先放著。

黃國昌也指出，目前民眾黨中央下令禁止同台的參選人不只國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，也有鄭朝方。他凡事都會留一點點餘地，但用不用得到不知道，目前就是都不准去站台，除非黨中央另有指示。