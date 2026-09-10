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女兒拍片遭網友炎上 魏平政競總開箱影片瀏覽人次將破200萬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政對愛女遭網路霸凌感到心疼。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政對愛女遭網路霸凌感到心疼。記者簡慧珍／攝影

彰化縣長候選人魏平政女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼。」這段話被網友炎上，反而引來更多網友觀看，累計到今下午已192萬人次瀏覽，6665次轉傳，有網友戲稱可以玩百次迪士尼。

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22歲魏敬倫是魏平政的長女也是唯一女兒，大學剛畢業，自父親魏政平參選迄今已自錄多支短影音助選。這次魏敬倫對爸爸競總發布開箱影片，稱「爸爸說1萬則留言，就帶我暢遊全世界迪士尼。」瀏覽人次接近200萬，2千多則留言，其中部分網友留言內容涉及性霸凌。

魏平政今以縣長候選人及身為父親的雙重角色，公開指責網路霸凌，強調言論自由不應該成為保護傘，他和競總蒐證報警，將提告並絕不和解。

魏平政私下表示，女兒從小和他玩臉書按讚遊戲，例如只要有1千名網友按讚就帶她去韓國玩，女兒魏敬倫把兒時遊戲用來拍短影音，沒料到引來酸民攻擊，他很心疼女兒，還好女兒很堅強，繼續進行自己規畫的行程。

競總人員透露，魏平政和家人曾到日本迪士尼玩，魏敬倫說要玩遍世界迪士尼只是誇飾法，且3、4句話僅占開箱影片短短數秒，部分酸民留言攻擊反引起注意，短短四天累計192萬人次瀏覽，從正面解讀這也是另類收穫。

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自製開箱短影片，因自稱「彰化女兒」及影片中「留言超過一萬則就帶我玩遍全世界迪士尼」遭酸民攻擊。圖／翻攝自魏敬倫影片
彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自製開箱短影片，因自稱「彰化女兒」及影片中「留言超過一萬則就帶我玩遍全世界迪士尼」遭酸民攻擊。圖／翻攝自魏敬倫影片

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 影片 女兒 迪士尼

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