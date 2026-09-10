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游盈隆訪視屏東縣選委會 強調選務堅守中立客觀

中央社／ 台北10日電
中選會主委游盈隆。聯合報系資料照
中選會主委游盈隆。聯合報系資料照

九合一選舉11月28日投票，中選會主委游盈隆今天訪視屏東縣選舉委員會時表示，全體選務人員務必堅守中立、客觀、專業原則，依規定落實各項工作，這次選務工作面臨的挑戰相當大，中央與地方選務機關應密切合作、全力以赴，務必把選舉辦好。

2026九合一選舉

中選會晚間發布新聞稿指出，游盈隆今天訪視屏東縣選舉委員會，參加選務工作會議，聽取屏東縣選舉委員會選務準備情形及第一線工作人員意見。

游盈隆致詞時表示，希望透過面對面交流，掌握第一線實際工作狀況，檢視相關規劃與現實需求是否需要調整，讓選務工作更加周延。

游盈隆指出，美國史丹佛大學教授戴雅門（LarryDiamond）曾公開肯定台灣民主表現，並認為具備獨立性的中央選舉委員會是台灣民主能夠受到國際肯定的重要原因之一。

游盈隆強調，選務機關的獨立性固然重要，但要真正贏得社會信任，更必須秉持公正、中立原則辦理選務，並以客觀、專業的態度落實各項選務工作。

游盈隆說，台灣的科技與民主均受到國際關注，選舉能否公平、完善地舉行，是民主能否禁得起考驗的重要指標，全體選務人員務必堅守中立、客觀、專業的原則，依規定落實各項工作。

游盈隆也提醒，過去選舉合併公投曾發生令人深刻的經驗，相關教訓應持續記取，並落實各項改進措施；面對接下來的選舉，絕不容許任何差錯，期勉中央與地方選務夥伴共同努力，確保選舉順利、公正完成。

2026九合一選舉 游盈隆 中選會

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