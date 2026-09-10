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台南火車站今晚揭牌！2議員候選人陳情反惡意檢舉 還質疑治水成效

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
「請賴總統幫幫忙」陳昌輝欲向總統陳情，反對跟騷式惡意檢舉。記者邵心杰／攝影
「請賴總統幫幫忙」陳昌輝欲向總統陳情，反對跟騷式惡意檢舉。記者邵心杰／攝影

台南火車站今晚由總統賴清德等人揭牌，惟無黨籍市議員候選人陳昌輝前往活動現場，「請賴總統幫幫忙」他欲向總統陳情，反對跟騷式惡意檢舉外，另民眾黨籍議員候選人江明宗也現身會場周邊，「三爺溪淹水30年，台南火車站要淹幾年？」他質疑其治水成效。

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陳昌輝說，近期台南交通檢舉案件頻傳，甚至出現短短1分鐘內，連續收到3張、5張，甚至更多張罰單的情形。

他表示，我們支持民眾針對交通違規依法、正當檢舉，也支持警方維護交通安全；但是，我們堅決反對以長時間尾隨、鎖定特定車輛、短時間密集檢舉等方式，形成疑似跟蹤騷擾式的惡意檢舉。

他指出，我們要公開向總統賴清德陳情：「請賴總統幫幫忙！」希望賴總統能替受到惡意檢舉困擾的台南市民，向市長黃偉哲說句公道話，要求市長正視問題，立即請台南市政府警察局針對短時間大量、密集、疑似跟騷式檢舉案件，建立更合理的認定與處理機制。

同時，活動會場周遭，另有江明宗到場，他質疑，為什麼三爺溪的淹水30年、現在變成40年，還在淹水？為什麼台南火車地下化之後，淹水的情況變得嚴重，在火車站的周遭，在它排水的末端臨安路、民生路淹水情況變得嚴重，是不是台南火車站地下化工程沒有把排水做好。

他說，三爺溪30年的淹水無法解決，現在台南火車站都蓋出來了，你要讓台南火車站淹水，淹幾年？希望大家重視這個問題。

陳昌輝表示，我們要公開向總統賴清德陳情：「請賴總統幫幫忙！」希望賴總統能替受到惡意檢舉困擾的台南市民，要求市長正視問題。記者邵心杰／攝影
陳昌輝表示，我們要公開向總統賴清德陳情：「請賴總統幫幫忙！」希望賴總統能替受到惡意檢舉困擾的台南市民，要求市長正視問題。記者邵心杰／攝影

江明宗質疑，為什麼三爺溪的淹水30年、現在變成40年，還在淹水？為什麼台南火車地下化之後，淹水的情況變得嚴重。記者邵心杰／攝影
江明宗質疑，為什麼三爺溪的淹水30年、現在變成40年，還在淹水？為什麼台南火車地下化之後，淹水的情況變得嚴重。記者邵心杰／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 議員

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