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政治酬庸200萬？林國漳回批藍白錯誤資訊：3間公司年領約100萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳競辦回應藍白陣營「年領200多萬」錯誤指控、潑髒水，事實上林在三間公司領取的車馬費及酬勞年約100萬，擔任這些職務是本於法律專業，條件都符合。圖／林國漳競辦提供
林國漳競辦回應藍白陣營「年領200多萬」錯誤指控、潑髒水，事實上林在三間公司領取的車馬費及酬勞年約100萬，擔任這些職務是本於法律專業，條件都符合。圖／林國漳競辦提供

國民黨立院黨團前天揭露民進黨宜蘭縣長候選人林國漳，擔任三間官股國營事業獨董或監察人，政治酬庸年領200多萬元肥貓。林國漳競辦今天回應，藍白陣營因選情急了，以假資訊潑髒水，事實上林在三間公司領取的車馬費及酬勞年約100萬，擔任這些職務是本於法律專業，善盡企業社會責任。

2026九合一選舉

國民黨立委前天召開記者會點名林國漳與賴清德、陳金德的政治酬庸連結，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，雙德當官，林國漳的位子跟著水漲船高，是新潮流派出來參選宜蘭縣長的傀儡。

林國漳競辦今提出三點澄清：

★職務酬勞公開透明，勿惡意混淆：林國漳擔任環能海運、國光電力監察人，每月僅領取 1 萬元車馬費；出任中華航空獨立董事，每月酬勞約 6 萬元，三間公司年約 100 萬元，且每年需共參與約50場會議，絕非外界指稱「年薪兩百萬以上」。

★依法符合法定資格，專業禁得起檢驗：針對王鴻薇委員輕蔑宣稱「一個小小律師竟然能當獨董」，完全是對公司治理的無知。林國漳依公開發行公司獨立董事設置辦法，在專長資格、執業年資與獨立性等法定要件，只要符合其中一項即可，林國漳是三項條件符合，專業經歷禁得起任何檢驗。

★政務顧問為無給職，不查證潑髒水：針對民眾黨縣黨部主委陳琬惠質疑林國漳擔任行政院顧問是否支薪，政務顧問純屬「無給職」，全都是公開透明的資訊，連基本事實都不查證，抹煞所有法律人與顧問團隊的專業付出。

林國漳競選辦公室呼籲藍白陣停止假訊息與烏賊戰，回歸政策對決，給宜蘭鄉親應有的尊重。若再持續散播不實言論意圖抹黑，將採取法律行動、依法提告，捍衛清白。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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