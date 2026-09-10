民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安長子蔣得立赴美交換生，引發輿論與政治攻擊。國民黨北市議員王欣儀今天下午在議會質詢時，問蔣萬安如果重新選擇會有不同作法？蔣回應，還是會尊重孩子的決定跟選擇。

王欣儀關切蔣得立交換生事件，希望社會大眾能真正從孩子想法去思考，不要追殺15歲孩子想做的事情。蔣萬安身為爸爸、家長，應該不會把自己政治前途放在孩子想要的東西上或剝奪孩子的機會。如今這麼多紛擾、政治攻擊、選舉無情批判的情況，如果重頭來過，會做不同選擇？

蔣萬安回應，他是市長，也是家長，跟議員一樣是孩子的爸爸或媽媽。現在的教育方式或教育理念，都是盡可能尊重孩子的決定跟選擇，比較不會像過去傳統爸爸媽媽決定孩子可以做什麼、不能做，也不希望孩子因為爸媽的身分而被迫放棄自己的選擇。身為家長，應該都是這樣的理念。

王欣儀追問，如果重新選擇，會有不同作法？還是會以孩子權益為優先？或因為自己是市長關係，要孩子不要參加？蔣萬安說，還是會尊重孩子的決定跟選擇。