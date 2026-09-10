基隆「藍白合」看板高掛 國民黨盧秀燕與民眾黨議員候選人首合體

因為竹北市長爭議引發政壇對「藍白合」的關注，基隆是藍白執政示範縣市，國民黨市長謝國樑尋求連任，他表示將掛出與民眾黨籍副市長邱佩琳選舉看板，但尚未推出。民眾黨安樂區議員提名人李文耀近日已先掛出和國民黨台中市長盧秀燕合體的看板，訴求藍白合向泛藍民眾拉票。

李文耀說，藍白在其他地方合不合，他不清楚，但在基隆市一定合的啦，感謝 基隆女兒「盧媽媽」盧秀燕，第一面在基隆的合體看板，獻給了他。

李文耀的老婆是電視台知名政論節目主持人「錢子」錢怡君，她與盧秀燕一樣都是「基隆的女兒」，盧秀燕曾聘任錢怡君為台中市府顧問，錢子近日與李文耀四處掃街拜票，人氣很旺，盧秀燕力挺錢子和李文耀，多方推薦。

除了盧秀燕加持，邱佩琳近來也多方利用人脈及管道為民眾黨4位議員提名人中山區呂承祐、安樂區李文耀、中正區林廷翰、信義區黃申棟拉票，盼在藍綠中突圍。