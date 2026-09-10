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李乾龍稱魏平政競總主委就等他點頭 劉和然發聲了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然稱，從未討論魏平政律師的競選總部人事安排，幫助彰化的發展不需要職稱。聯合報資料照
新北市副市長劉和然稱，從未討論魏平政律師的競選總部人事安排，幫助彰化的發展不需要職稱。聯合報資料照

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2026九合一選舉

對此，劉和然表示，他是彰化子弟，一直都很關心故鄉的發展，王惠美縣長深耕彰化多年，這8年的施政成果有目共睹，令人敬佩，至於競選總部的人事安排，一直都沒有這樣的討論，不曉得為什麼有這樣的訊息，何況主委這個角色，都是由熟悉地方事務的人來擔任，應尊重魏平政律師及彰化地方團隊共同討論。

劉和然強調，對他個人來說，幫助彰化的發展不需要職稱，等新北市政告一段落後，只要魏平政律師有需要，不論是政策討論或陪同拜託鄉親，他都會盡力協助，讓彰化好的施政能夠延續。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 劉和然 李乾龍 王惠美 周榆修

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