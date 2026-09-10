李乾龍稱魏平政競總主委就等他點頭 劉和然發聲了

藍營彰化縣長選情艱困，稱自己是黨員也黨工的縣長王惠美至今仍未歸隊，民眾黨秘書長周榆修直言現在民進黨在「偷笑」，國民黨內部發生什麼問題令人奇怪。有媒體報導指，國民黨祕書長李乾龍今透露，新北市副市長劉和然在議會總質詢結束後將擔任魏平政的政策總指導，更語帶玄機表示「主委現在虛位以待，就在等他」。

對此，劉和然表示，他是彰化子弟，一直都很關心故鄉的發展，王惠美縣長深耕彰化多年，這8年的施政成果有目共睹，令人敬佩，至於競選總部的人事安排，一直都沒有這樣的討論，不曉得為什麼有這樣的訊息，何況主委這個角色，都是由熟悉地方事務的人來擔任，應尊重魏平政律師及彰化地方團隊共同討論。

劉和然強調，對他個人來說，幫助彰化的發展不需要職稱，等新北市政告一段落後，只要魏平政律師有需要，不論是政策討論或陪同拜託鄉親，他都會盡力協助，讓彰化好的施政能夠延續。