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信義區後援會親民黨前議員相挺 童子瑋：改變基隆找回光榮感

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供
信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天出席民間自主發起的「童子瑋信義區後援會成立大會」，現場湧入近千位支持者到場力挺，顧問團團長為親民黨籍前議員莊錦田。童子瑋說，他參選市長是因為心中有一個改變基隆的理想，希望重新找回基隆過去的繁華，以及基隆人的光榮感。

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後援會會長為信義區里長聯誼會會長何希華，副會長為前里長聯誼會會長賴賢義、前區長林文琛，顧問團團長為親民黨籍前議員莊錦田，並由國際獅子會300A5區前總監李敏卿擔任主持人，跨黨派公開表態支持童子瑋。

童子瑋說，前市長林右昌卸任後，這幾年又逐漸回到停滯不前的狀態。他參選市長，就是希望把基隆繼續向前推進，「我要找回基隆的繁華，也要找回基隆人的光榮感。」

童子瑋說，他義無反顧投入這場市長選戰，要爭取的不是職位，而是一個真正可以執行政策、改變城市的機會。他相信基隆不是沒有條件，而是需要一個有方向、有執行力，也願意真正為城市拚的人，讓交通、產業、社會福利、城市建設都能重新向前走，讓下一代願意留在基隆，也讓在外地打拚的基隆人願意回家。

莊錦田表示，近期童子瑋提出的政策，包括育兒、青年就業、長輩福利，以及交通改善，都可以看見童子瑋與團隊確實花了很多心力思考基隆未來。童子瑋「如果來當市長，對我們市民的幫助非常大。」

莊錦田呼籲大家從現在開始主動向身邊的親友說明為什麼支持童子瑋，把支持化成實際行動。

信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供
信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供

信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供
信義區後援會親民黨前議員相挺，童子瑋：改變基隆找回光榮感。圖／童子瑋競辦提供

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋

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