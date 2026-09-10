陳亭妃推「叫我第一名」泰迪熊 喊出台南隊拚女市長、議員全壘打

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天曝光競選限定小物「叫我第一名妃妃泰迪熊」，毛茸茸的可愛造型搭配專屬妃團隊帽T、第一名獎牌與相框，可以把自己最喜歡的照片放在相框裡，讓第一名的妃妃泰迪熊，陪伴大家妃熊幸福。

陳亭妃表示，「叫我第一名妃妃泰迪熊」萌翻亮相，這次選戰小物走可愛路線，要陪台南隊一起拚「女市長、議員全壘打」。「叫我第一名」不只是泰迪熊的名字，更代表對台南隊每一位夥伴的鼓勵，希望大家一起為台南拚出最好的成績。

陳亭妃說，除了將妃妃與泰迪熊結合，還賦予不同的任務。之前推出四季農漁業AI動畫政策影片時，就搶先讓「農業」妃妃泰迪熊、「漁業」妃妃泰迪熊曝光，現在又推出「叫我第一名」妃妃泰迪熊，要讓政治不再只有嚴肅的政見與口號，也可以用一隻暖呼呼的泰迪熊，傳遞滿滿的祝福與陪伴，台南人一起為城市加油、一起期待未來的心情。

陳亭妃說，未來將陸續推出9款不同造型的「妃妃泰迪熊」，每一款都有不同的造型與故事，象徵台南不同世代、不同族群與不同生活樣貌，也代表「妃團隊」要照顧每一個人的決心。

陳亭妃說，台南400年來走過無數個重要時刻， 2026年也將迎來新的選擇。她期待和台南隊所有夥伴並肩向前，「台南400年第一位女市長」接棒市政、延續進步，市長、議員一起拚出全壘打！