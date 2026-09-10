「海線媳婦」端政策牛肉 何欣純提出4條軌道建設加速、2個海空港進化

民進黨台中市長參選人何欣純今天發布海線政見，她強調自己是清水媳婦，深知海線鄉親對地方發展有高度期待，提出「4321海線大進擊」政見，包含4條軌道建設加速、3條海線交通命脈道路打通、2個海空港大進化，打造第一的海線，讓大台中均衡發展。

何欣純說，嫁到清水超過20年，逢年過節都會回海線，也常帶著孩子到大甲、梧棲漁港、三井Outlet等景點；海線坐擁台中國際機場、台中港和豐富的產業、文化與觀光資源，但過去8年許多重大建設不斷延宕，導致地方發展受限，她若當選市長，會將海線列為市政優先工作。

何欣純提出4條軌道建設加速，分別是捷運藍線、機場捷運橘線與橘線延伸清水、海線鐵路雙軌高架化、台中港舊貨運軌道活化轉型；3條海線交通命脈則是甲埔大道延伸大安銜接國道3號與西濱快速道路、國道4號延伸台中港、生活圈4號道路闢建。

她表示，2個海空港再進化，分別是台中國際機場與台中港。機場方面，要加速興建第三航廈，增加滑行道和客機停機坪，目標未來4年國際航班倍增、年旅客量突破500萬人次；台中港則配合鐵道轉型活化，串聯海線景點，改建舊港務大樓，將梧棲漁港轉型為現代化漁港。

何欣純強調，透過這些政見，讓海線產業第一、交通第一、文化第一、觀光第一，就能打造第一名的海線，尤其要把台中港區的發展成果回饋地方，因此未來會爭取台中港盈餘提撥，用於海線建設、環境改善、居民健康與福利、學生獎學金等等。