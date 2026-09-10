沈伯洋邀市民化身動物發聲 殷瑋酸：有人問怎沒青鳥、黑熊跟蟾蜍？

民進黨台北市長參選人沈伯洋推「市長，你給我聽好了」平台，上線1天已吸引上萬心聲，主要衛環、交通民怨最多。北市研考會主委殷瑋今接受廣播專訪表示，市府其實已經有1999市民熱線，不僅民眾可以反映意見，市府也會後續分析，並邀專家學者找改善解決。

對於沈伯洋推出「市長，你給我聽好了！」平台當政見，以動物角色讓每個市民化身動物留言提出意見心聲，殷瑋也開玩笑說，「有人跟我說，怎麼沒有看到青鳥？沒有看到黑熊？也沒有看到蟾蜍？」

殷瑋今天中午接受媒體人樊啟明廣播節目專訪，對於對手沈伯洋推出「市長，你給我聽好了」平台，短短時間湧入大量民眾留言提出市政民怨。

樊啟明問殷瑋，蔣萬安的Line官方帳號還有沒有在運作？殷瑋說，市長的帳號是從立委時期就有，之後應該是停下來，但不知道能不能關？這是蔣市長上任之前，Line就存在那個地方，至於上任市長後，民眾想跟市長反映事情，市府有一個非常方便的管道，就是眾所周知的1999。

殷瑋說，他主責的研考會就是負責1999、話務中心業務，民眾打電話來1999，可以轉接負責業務局處，也會分案。研考會當然也都會掌握民眾關注的議題，不僅大數據分析而已，不管市政會議或專案會議也都會針對每一季該特別關注的市政，如環保、交通、建管等排出件數、數據、分析，甚至到研考委員會議由局處、專家討論怎麼解決、怎麼改善。

殷瑋說，這個市府一直都有在做，不需要再重新發明一個東西，甚至這些數據也都要向市長蔣萬安報告，市政會議每周也都在做，就是1999這個工具有力量的地方。甚至也有規定必須在一定期限內，回覆給反映的民眾處理進度，甚至民眾滿意或不滿意也都還有後續追蹤，是否滿意這樣的回覆。