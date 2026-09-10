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嘉義縣10年人口流失7萬人 吳品叡提8年50億創業支持計畫留人才

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出8年50億創業支持計畫留人才。圖／吳品叡提供
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出8年50億創業支持計畫留人才。圖／吳品叡提供

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出青年育才政策，直指嘉縣人口流失痛點，就業、薪資、教育及居住等面向仍有不足，創業不能只發一筆補助，拍完照片之後就讓青年自己面對市場，她提出留嘉政策，要讓青年有工作、有資金、有住宅，也有成家生活的條件。

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吳品叡指出，嘉義縣2018年至2025年人口平均每年減少約4841人，十年累積流失7萬人，遷出多於遷入，代表就業、薪資、教育、住宅及生活機能吸引力仍不足，少子化是全台問題，但青年為什麼離開、人才為什麼沒有回來，就是地方治理必須回答問題。

吳品叡說，她提出六大縣政藍圖，將「品教育」與「留青年」列為核心政策，包括改善校園環境、發展AI與國際教育、培育技職人才、青年就業創業及居住支持，建立一條從教室延伸到職場、從就業走向定居的完整人才培育路徑，並非單一施政，而是綜合考量。

在教育方面，吳品叡說，她參選時便提出成立嘉義縣AI教育中心，國際教育方面，未來規畫成立嘉義縣國際教育交流委員會，整合教育、文化與產業資源，引進外籍教師、推動雙語及國際交流課程，擴大海外姐妹校合作，讓嘉義的孩子直接接觸全世界。

此外，吳品叡提出8年50億元青年創業融資及投資支持計畫，整合青年創業貸款、信用保證、中央資源、合作銀行資金及民間投資，提供最高500萬元低利貸款，並於產業園區設置青創孵化基地，前4年先建置制度與第一階段執行，建立20至25億元支持規模，依執行成果滾動調整。

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出8年50億創業支持計畫留人才。圖／吳品叡提供
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出8年50億創業支持計畫留人才。圖／吳品叡提供

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天提出8年50億創業支持計畫留人才。圖／吳品叡提供
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