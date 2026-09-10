沈伯洋「市長你給我聽好了」1天湧上萬心聲 蔣萬安：現有1999市民熱線

民進黨台北市長參選人推出「市長，你給我聽好了！」平台，收集市民心聲，上線1天已吸引上萬留言，主要是針對衛環跟交通民怨。台北市長蔣萬安今受訪表示，台北市政府就有1999市民熱線。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，對於對手沈伯洋建置「市長，你給我聽好了！」平台，蔣萬安說，所以市民針對各項的議題或是有疑問、要反映都可以透過1999專線，市府也都會就每一個案件即刻積極地來處理，同時也都會做數據分析。所以這些民眾有任何問題，都可以透過專線。

媒體也問蔣萬安，也有人問沈伯洋說「去大陸賺錢交流是搞統戰嗎？」是否認為沈伯洋也應回應這樣民意提問？是不是不要扣紅帽、正常交流？蔣萬安說，「這個要由沈委員自己來回應。」

另外，媒體今天也問蔣，民進黨議員提案的普發兩萬已經議會二讀通過，覺得可行嗎？蔣說，尊重議會審議程序，他也在很多場合都講過，台北市政府整體財政的狀況。

還有民進黨議員林延鳳爆料，台北市營養午餐竟有學校要學生「排隊秤廚餘」？蔣萬安說，這個教育局有說明，關於廚餘秤重，這些都是由團膳業者負責，不會要求老師或學生來處理。