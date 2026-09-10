李慧芝稱別為難公務員 蔣萬安反酸：難道要她承認國家機器動起來?

台北市長蔣萬安兒子蔣得立國際交換生一事，先前遭爆「國教署來查是不是僑生？」行政院發言人李慧芝今說國教署已說從未啟動調查等，並反指北市府至今沒提證據，也沒更正說法，「不要為難公務員」。蔣今對此說法，表示這件事說明清楚就好「難道要行政院發言人承認國家機器有動起來？ 」

另外，對於僑委會主委徐佳青因安排兒子參與「僑青東沙體驗營」活動，涉違「公職人員利益衝突迴避法」，被監察院裁罰10萬元。民眾黨立院黨團披露，黨團以書面詢問監察院徐佳青的裁處或是否採救濟程序，監察院竟以「個人隱私」護航，蔣萬安今也被問，相較查大寶是否覺得雙標？蔣重申「君子坦蕩蕩，小人長戚戚。」

對於監察院上周三派專員速介入調查，甚至過去一般監察院如來索資料，都會正式行文來，但這次是直接打電話。蔣萬安被問到，對比徐佳青兒子，是否覺得監察院雙標？蔣萬安說，他昨天也說過，監察院它很清楚自己的職權，就知道要怎麼行使。那我再次強調，君子坦蕩蕩，小人長戚戚。