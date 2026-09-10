李四川要蓋蘆社大橋遭綠稱販賣人口 李競辦問蘇巧慧「妳同意嗎？」

國民黨新北市長參選人李四川過去多次提及要興建蘆社大橋，讓新北人才方便到市北科，昨民進黨議員李余典質詢市長侯友宜，批評李四川提蘆社大橋讓新北人才更方便到北士科、輝達工作，竟質疑是把新北人才「送去輝達門口」猶如「販賣人口」。李四川競辦發言人江怡臻說，蓋一座橋讓新北市民通勤更方便，都被民進黨說成販賣人口，請問蘇巧慧「妳同意嗎？」

江怡臻表示，蘇巧慧過去批評李四川提出「雙北共治」，說「新北不是別人的細漢」、新北要有主體性。新北當然不是任何人的細漢，但有主體性，從來不代表要把雙北切開來。雙北早就是密不可分的生活圈。每天不知道有多少市民跨市就學、工作、通勤，捷運跨市、道路跨市、產業跨市，生活早就不分市界。難道因為工作在台北，新北就矮人一截？照這個邏輯，每天到台北上班的新北市民，難道都是被「賣過去」嗎？

江怡臻說，李四川講「雙北共治、雙北共好」，就是交通一起做好、產業一起串起來。新北要發展自己的產業，也要讓市民有更多工作選擇、更便利的交通，兩件事根本不衝突。結果蘇巧慧被問到是否認同黨內議員「販賣人口」的說法，卻又開始問A答B，只說自己支持蘆社大橋，還把問題推回「蘆社大橋的問題一直在台北」。

江怡臻強調，橋怎麼蓋、雙北怎麼合作，都可以討論，但這跟「新北市民去輝達工作是不是販賣人口」，根本是兩回事。蘇巧慧如果不認同李余典的說法，就直接講清楚。不要每次碰到自己人的荒謬發言，就避重就輕、繞開問題，蓋橋不是販賣人口，雙北合作更不是矮化新北。