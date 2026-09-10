三立電視爭取首場電視辯論會願參加嗎？蔣萬安一句話妙回
年底選戰倒數，台北市長電視辯論議題持續發酵，台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，三立記者問蔣萬安，三立電視想要爭取首場電視辯論會，您願意參加嗎？蔣萬安說，「當辯論發生的時候，我相信你們也不會缺席。」
年底台北市長選戰，蔣萬安日前稱他已經在登記參選時「勾選願意公開辯論」，媒體今天問蔣萬安，有沒有想跟對手談什麼市政？蔣表示，「我說過，就是在適合場合、適合時間，就市政議題都可以來交換意見。」
媒體追問，三立電視想要爭取首場電視辯論會，您願意參加嗎？蔣萬安說，他說過，其實大家應該都還記得，四年前六都唯一的一場辯論就在台北，而且幾家媒體共同舉辦。「當辯論發生的時候，我相信你們也不會缺席。」
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