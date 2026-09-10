台東藍綠各出招！吳秀華談黃健庭勉勵 陳瑩端4800萬校園建設

2026台東縣長選戰逐漸升溫，藍綠參選人近期各自展開地方攻防，國民黨縣長參選人、議長吳秀華回顧完成登記時獲前縣長黃健庭鼓勵，強調面對選戰壓力會穩住腳步、堅持正面競爭；民進黨縣長參選人、立委陳瑩則公布教育部核定近4800萬元經費，將改善台東24所公立國中小、共59間老舊廁所，雙方分別從政治支持與地方建設展現選戰布局。

吳秀華9月2日完成縣長參選登記，當天由黃健庭及縣長饒慶鈴陪同，展現國民黨地方陣營團結。吳秀華今回憶登記當天情景表示，黃健庭不只替她加油，更勉勵既然選擇承擔，就要勇敢走下去，即使選舉過程面臨各種挑戰，也不能因外界壓力動搖。

吳秀華說，黃健庭長期為台東努力，這份來自前輩的支持對她而言格外具有意義。面對選戰升溫後的政治攻防，她表示，政策批評願意接受檢驗，但對於抹黑、影射、造謠及沒有根據的指控，不會因此改變腳步，將把時間與力氣放在台東真正重要的事情上。

另一方面，對手陳瑩則從校園建設切入。教育部近日核定「114至116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」第2批，台東共有24所公立國中小、59間廁所獲得補助，核定總經費4793萬元，其中中央補助3749萬元。

陳瑩表示，校園廁所是學生每天都會使用的基本設施，改善老舊廁所不只是更換設備，更要兼顧衛生、安全、便利及校園美感，讓孩子能在乾淨、舒適的環境中學習。此次補助範圍從台東市、各鄉鎮到綠島、蘭嶼等偏鄉及離島都有學校獲得支持。

陳瑩強調，台東幅員狹長，偏鄉及離島學校的校舍與設備改善，更需要中央資源挹注，未來將持續協助爭取教育建設經費，逐步改善校園硬體環境。