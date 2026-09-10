新北市長選戰 國民黨副主席李乾龍：李四川沒有輸的理由！

國民黨副主席李乾龍今天被問到縣市長選情時表示，若新北市侯友宜加入輔選，李四川「沒有輸的理由」！新北副市長劉和然則會到彰化協助縣長參選人魏平政，至於新竹的爭議不會影響整體藍白合作大局，近日將有好消息。

長期擔任新北市定古蹟三重先嗇宮董事長的李乾龍是在公益捐贈洗手乳給在地學校，活動之後受訪。他說李四川勤跑基層，加上市長侯友宜輔選、以及黨部組織和行政體系「陸軍」力量成功整合之後，新北沒有選輸的理由。

至於彰化，劉和然有主動表達輔選意願，待新北市議會總質詢告一段落，就會擔任魏平政的政策總指導。至於是否接掌魏平政競選總部主委？李乾龍笑稱「主委現在虛位以待，在等他！」

另關於新竹和竹北的爭議，李乾龍強調國民黨和民眾黨雙方已有相當程度共識，不會因為地區性「小小的摩擦和挫折」影響整體合作大局。相關協調近日將有好消息，他對藍白合仍深具信心。