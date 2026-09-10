蔡易餘提9項教育青創政策 4年百億預算拚嘉義雙語教育

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天公布教育及青年創業政策，提出9項主張，從校園一路銜接職場，規畫投入百億元教育預算，推動外語教育、青年職訓等政策，盼改善偏鄉孩子面對外語「只敢聽、不敢講」的困境，從推動教育開始，為嘉義接軌國際打好基礎。

蔡易餘說，青年掌握未來經濟發展，教育是第一站，現任縣長翁章梁改善校園操場、老舊廁所及校舍逐步更新，2019年至今縣府投入教育預算72億元；他未來將推動4年百億教育預算，包括中央經費及縣府預算，推動無障礙空間、校舍環境改善，以及雙語教育環境。

蔡易餘指出，他規畫推動「第五級保全」，以夜間使用頻繁、門禁壓力大的國中先行，實施出入口管理、身分辨識、校園巡查與異常通報；另推動生生用平板，國小三年級起一人一台，列為學校財產，放學後由學校集中保管，同步制定網路、維修、資安、師培及護眼規範。

蔡易餘說，他會推動外語教育、國際共學計畫，各校依自身特色提出跨國同學方案，包括線上交流、實體互訪與國際成果發表，偏鄉學校也有穩定國際交流機會；另推動師資安居，目前已盤點大埔與茶山51人住宿需求，將向中央爭取共同宿舍空間與經費，減少通勤留住老師。

此外，蔡易餘協助中正大學矽光子半導體學院籌設，爭取師資、研究設備、試製與量測驗證，並推動青年職訓一站式服務，整合就業、職訓、實習與創業窗口，建立嘉義青年職涯線上地圖，同時也鼓勵青年創業與接班，推動進階導師、品牌檢核、共同電商與通路媒合。