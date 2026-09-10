出席板橋學校志工表揚 李四川提出三大教育政見守護下一代

國民黨新北市長候選人李四川今天出席板橋區各國中小學志工表揚大會，向長年默默守護校園的志工夥伴致上最高敬意，並承諾未來擔任市長將落實三大教育政見，攜手各地志工全力守護下一代。

李四川致詞時也透露，從小填寫志願時其實想當老師，後來做公務員42年，蓋了一輩子的學校硬體，深知「工程建設能讓城市變大，但志工無私奉獻的愛能讓城市更偉大」；他並感謝教育工作者用心引導孩子建立「正確觀念與正能量」，這是最深刻且具永續性的教育本質。

延續對教育與家庭的重視，李四川也重申「挺爸媽、挺教育」的政見藍圖。在育兒層面，李四川提出校校有公托、容積獎勵鼓勵企業增設托育設施等政策，並提出三大親子政策，包含將「好孕專車」延長至孩童滿1歲，於國民運動中心試辦每周三「免費2小時臨托服務」，並規劃打造大型「新北BABY BOSS成長館」，結合職能體驗與感統探索，提供家長更優質的親子陪伴空間。

在教育政策升級方面，李四川表示將推動「三大亮點」計畫，包括「建置AI校園，打造全台第一AI教育城市」，第一階段全面補助學校教師AI工具，並於各校全面建置AI應用環境，第二階段輔導學生使用AI學習工具，推動「生生有AI學伴」。

再來是「小班教學再升級，班班25人更精緻」，在侯友宜市長基礎上，透過增加教師人力、降低師生比，朝「班班25人」目標邁進，減輕教師壓力、讓每個孩子獲得更多陪伴與照顧，最後是「教師支持再升級，當教師最強後盾」，擴大教師心理支持資源，進一步提高免費心理諮商次數，完善校園師生心理照護機制，建立更友善的教育環境。

李四川今天特別感謝志工夥伴無私照顧學校與孩子的熱心，為新北帶來溫暖的力量，現場氣氛極為熱烈溫馨，滿場志工熱情簇擁，紛紛握手、自拍合影，更有志工高聲齊喊高票當選。新北市板橋區學校志願服務資源協會理事長張小寶也陪同李四川向志工們致意，協會榮譽會長廖裕德致詞時更公開讚賞李四川務實肯幹的性格，全力支持由實事求是的「川伯」來領導新北市。立法委員葉元之、市議員劉美芳以及板橋區多所學校志工幹部均到場共襄盛舉，展現地方齊心挺教育的決心。

國民黨新北市長候選人李四川今天出席板橋區國中小學志工表揚大會，與滿場志工夥伴握手寒暄、合影自拍。圖／李四川競辦提供