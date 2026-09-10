李四川、蘇巧慧同場參加地藏庵法會 再度交鋒蘇巧純爭議
國、民兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧今天同場參加新莊地藏庵法會，先後受訪都被問到關於蘇巧慧妹妹遭質疑違反利衝法的爭議。李四川以蔣萬安兒子為例批評綠營雙標，蘇則重申妹妹不是公司負責人、選舉不需要這樣！
今天是地藏王菩薩聖誕，李四川提早到場先受訪，被問到蘇巧純和蔣得立最近的爭議，他說蔣萬安的小孩依規定申請交換學生，連監察院都跳出來打1個未成年的孩子，民進黨側翼也一直追殺他。
蘇巧純被質疑申請國發基金投資恐涉違反利益衝突法，監察院卻從來告也不理，所以根本是雙重標準。「我認為這些大人，不應該去追殺一個小孩子，不應該有雙重標準」。
蘇巧慧稍晚抵達地藏庵也被媒體追問同一題，她已經連續給過相同回答，今天仍重申相關單位已經說得很清楚。投資案的部分，妹妹確實不是申請投資的負責人；在補助案當中，蘇巧純甚至連員工都不是，股東還是國民黨的立委。「既然已經說清楚了，大家可以去查查看。選舉真的不用選到這樣！」
而李四川競選辦公室隨即補充資料給媒體，指稱公司法第8條明文規定，股份有限公司的負責人為「董事」，蘇巧純正是「矌世智能公司」持股數近500萬的董事。股份有限公司每一個董事，在法律上都屬於廣義的公司負責人，必須對外承擔相對應的法定責任。只是並非每個董事都能代表公司對外行使代表權，唯有董事長可以。
此外，媒體還問到李四川提出興建蘆社大橋的政見，被民進黨議員說成把人才直接送到輝達門口是「販賣人口」，引起網友炸鍋。李回稱，「你認為去輝達上班是販賣人口嗎？蘇巧慧委員也這樣認為嗎？」其實高科技產業廊道是要讓年輕人走向AI高科技公司上班，也能走向國際，才是最主要目的。
蘇巧慧對此聲稱，她支持所有新北市的重大建設，包括蘆社大橋。但是這座橋的問題其實一直都在台北市端，如果台北市政府能夠盡快和社子島的居民達成共識，讓地方能夠歡迎這座大橋的興建，新北市當然非常樂見有此建設。
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