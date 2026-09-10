李四川、蘇巧慧同場參加地藏庵法會 再度交鋒蘇巧純爭議

國、民兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧今天同場參加新莊地藏庵法會，先後受訪都被問到關於蘇巧慧妹妹遭質疑違反利衝法的爭議。李四川以蔣萬安兒子為例批評綠營雙標，蘇則重申妹妹不是公司負責人、選舉不需要這樣！

今天是地藏王菩薩聖誕，李四川提早到場先受訪，被問到蘇巧純和蔣得立最近的爭議，他說蔣萬安的小孩依規定申請交換學生，連監察院都跳出來打1個未成年的孩子，民進黨側翼也一直追殺他。

蘇巧純被質疑申請國發基金投資恐涉違反利益衝突法，監察院卻從來告也不理，所以根本是雙重標準。「我認為這些大人，不應該去追殺一個小孩子，不應該有雙重標準」。

蘇巧慧稍晚抵達地藏庵也被媒體追問同一題，她已經連續給過相同回答，今天仍重申相關單位已經說得很清楚。投資案的部分，妹妹確實不是申請投資的負責人；在補助案當中，蘇巧純甚至連員工都不是，股東還是國民黨的立委。「既然已經說清楚了，大家可以去查查看。選舉真的不用選到這樣！」

而李四川競選辦公室隨即補充資料給媒體，指稱公司法第8條明文規定，股份有限公司的負責人為「董事」，蘇巧純正是「矌世智能公司」持股數近500萬的董事。股份有限公司每一個董事，在法律上都屬於廣義的公司負責人，必須對外承擔相對應的法定責任。只是並非每個董事都能代表公司對外行使代表權，唯有董事長可以。

此外，媒體還問到李四川提出興建蘆社大橋的政見，被民進黨議員說成把人才直接送到輝達門口是「販賣人口」，引起網友炸鍋。李回稱，「你認為去輝達上班是販賣人口嗎？蘇巧慧委員也這樣認為嗎？」其實高科技產業廊道是要讓年輕人走向AI高科技公司上班，也能走向國際，才是最主要目的。

蘇巧慧對此聲稱，她支持所有新北市的重大建設，包括蘆社大橋。但是這座橋的問題其實一直都在台北市端，如果台北市政府能夠盡快和社子島的居民達成共識，讓地方能夠歡迎這座大橋的興建，新北市當然非常樂見有此建設。

國、民兩黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧今天同場參加新莊地藏庵法會，２人一舉一動均備受關注，彼此合掌參拜的手勢也很不一樣。蘇巧慧手指併攏、李四川五指張開。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午受訪被問到妹妹遭質疑違反利衝法爭議，她重申蘇巧純不是申請投資的負責人，「既然已經說清楚了，大家可以去查查看。選舉真的不用選到這樣！」記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午受訪被問到蘇巧慧妹妹蘇巧純遭質疑違反利衝法爭議，反觀台北市長蔣萬安的孩子申請交換學生卻被圍剿。他批評綠營處理方式「雙重標準」，認為大人不應追殺未成年孩童。記者季相儒／攝影