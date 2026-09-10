公督盟籲參選縣市長立委揭利益衝突資訊 避免廉政警鐘再響

公督盟上午舉行「詐領助理費、國安疑慮連環爆！黑箱立委還想選縣市首長？不揭露助理、兼職資訊請拒投」記者會，呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。

公督盟常務監事暨台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，近期政治人物涉及利益衝突與公帑使用的爭議接連發生，從立委陳雪生涉詐領助理費遭搜索，到高金素梅辦公室主任張俊傑涉助理費等案件遭起訴後，竟在科技監控期間棄保潛逃，案件更牽涉自中國輸入快篩等爭議，再次敲響國會廉政與國安警鐘。

公督盟指出，立委身邊到底用誰、誰實際參與國會工作、誰可能接觸機敏資訊，不能總是到檢調搜索後才追查。國會助理不只涉及公帑，也可能接觸敏感政策與機密資訊；若助理人事長期黑箱，不只易衍生詐領與利益衝突，更可能讓紅色滲透、機密洩密等國安風險難以及早發現。

年底九合一大選將至，多位現任立委投入縣市首長選舉，更應接受更高標準檢視。一名立委每年使用於公費助理、考察及服務處等相關補助，規模約上千萬元；一旦轉任縣市首長，手中掌握的將是數百億、甚至上千億元地方政府預算，以及更龐大的人事、採購、工程、補助與對外交流資源。公督盟呼籲尚未揭露的朝野立委，尤其投入年底縣市首長選舉者，應於9月18日前自主公開相關資訊，別讓立法院裡的廉政黑箱與國安漏洞一路帶進地方政府。