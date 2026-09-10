快訊

MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟

馬英九偕三姐現身淡江大橋 民眾驚喜要求合影

亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

聽新聞
0:00 / 0:00

公督盟籲參選縣市長立委揭利益衝突資訊 避免廉政警鐘再響

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
公督盟常務監事暨台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜上午呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。記者蘇健忠／攝影
公督盟常務監事暨台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜上午呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。記者蘇健忠／攝影

公督盟上午舉行「詐領助理費、國安疑慮連環爆！黑箱立委還想選縣市首長？不揭露助理、兼職資訊請拒投」記者會，呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。

2026九合一選舉

公督盟常務監事暨台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，近期政治人物涉及利益衝突與公帑使用的爭議接連發生，從立委陳雪生涉詐領助理費遭搜索，到高金素梅辦公室主任張俊傑涉助理費等案件遭起訴後，竟在科技監控期間棄保潛逃，案件更牽涉自中國輸入快篩等爭議，再次敲響國會廉政與國安警鐘。

公督盟指出，立委身邊到底用誰、誰實際參與國會工作、誰可能接觸機敏資訊，不能總是到檢調搜索後才追查。國會助理不只涉及公帑，也可能接觸敏感政策與機密資訊；若助理人事長期黑箱，不只易衍生詐領與利益衝突，更可能讓紅色滲透、機密洩密等國安風險難以及早發現。

年底九合一大選將至，多位現任立委投入縣市首長選舉，更應接受更高標準檢視。一名立委每年使用於公費助理、考察及服務處等相關補助，規模約上千萬元；一旦轉任縣市首長，手中掌握的將是數百億、甚至上千億元地方政府預算，以及更龐大的人事、採購、工程、補助與對外交流資源。公督盟呼籲尚未揭露的朝野立委，尤其投入年底縣市首長選舉者，應於9月18日前自主公開相關資訊，別讓立法院裡的廉政黑箱與國安漏洞一路帶進地方政府。

公督盟上午舉行「詐領助理費、國安疑慮連環爆！黑箱立委還想選縣市首長？不揭露助理、兼職資訊請拒投」記者會，呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。記者蘇健忠／攝影
公督盟上午舉行「詐領助理費、國安疑慮連環爆！黑箱立委還想選縣市首長？不揭露助理、兼職資訊請拒投」記者會，呼籲參選縣市長的立委趕快揭露利益衝突資訊，否則拒投抵制。記者蘇健忠／攝影

2026九合一選舉 公督盟 立委 國安 廉政

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大帳房棄保潛逃 高金素梅辦公室再被搜

徐欣瑩聲援蔣萬安批辦藍不辦綠 籲徹查鄭永金父子土地案

新聞眼／監院武器化 變「打蔣」國家隊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

相關新聞

女兒開箱影片遭網路性霸凌 彰化藍營縣長候選人魏平政提告「不和解」

彰化縣長候選人魏平政的女兒魏敬倫自錄「開箱文」影片，稱「爸說1萬則留言，就帶我玩遍全世界迪士尼。」這段話被網友炎上。魏平政今表示，部分留言涉及網路性霸凌、容貌歧視，言論自由不應該成為網路霸凌的保護傘，他將提告並絕不和解。

李四川要蓋蘆社大橋遭綠稱販賣人口 李競辦問蘇巧慧「妳同意嗎？」

國民黨新北市長參選人李四川過去多次提及要興建蘆社大橋，讓新北人才方便到市北科，昨民進黨議員李余典質詢市長侯友宜，批評李四川提蘆社大橋讓新北人才更方便到北士科、輝達工作，竟質疑是把新北人才「送去輝達門口」猶如「販賣人口」。李四川競辦發言人江怡臻說，蓋一座橋讓新北市民通勤更方便，都被民進黨說成販賣人口，請問蘇巧慧「妳同意嗎？」

三立電視爭取首場電視辯論會願參加嗎？蔣萬安一句話妙回

年底選戰倒數，台北市長電視辯論議題持續發酵，台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，三立記者問蔣萬安，三立電視想要爭取首場電視辯論會，您願意參加嗎？蔣萬安說，「當辯論發生的時候，我相信你們也不會缺席。」

新北市長選戰 國民黨副主席李乾龍：李四川沒有輸的理由！

國民黨副主席李乾龍今天被問到縣市長選情時表示，若新北市侯友宜加入輔選，李四川「沒有輸的理由」！新北副市長劉和然則會到彰化協助縣長參選人魏平政，至於新竹的爭議不會影響整體藍白合作大局，近日將有好消息。

蔡易餘提9項教育青創政策 4年百億預算拚嘉義雙語教育

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天公布教育及青年創業政策，提出9項主張，從校園一路銜接職場，規畫投入百億元教育預算，推動外語教育、青年職訓等政策，盼改善偏鄉孩子面對外語「只敢聽、不敢講」的困境，從推動教育開始，為嘉義接軌國際打好基礎。

出席板橋學校志工表揚 李四川提出三大教育政見守護下一代

國民黨新北市長候選人李四川今天出席板橋區各國中小學志工表揚大會，向長年默默守護校園的志工夥伴致上最高敬意，並承諾未來擔任市長將落實三大教育政見，攜手各地志工全力守護下一代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。