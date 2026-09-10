高雄非法廢棄場全台之冠 柯志恩：台南、屏東擴大納入區域聯防

審計報告揭露，高雄市非法棄置廢棄物場址高達104處，全台之冠。國民黨高雄市長參選人柯志恩曾揭發美濃大峽谷、田寮垃圾山及大樹統嶺農地濫墾濫倒等重大環境弊案，今天提出擴大與台南、屏東合作進行三縣市區域聯防、升級「棄置通報平台」、建立營建廢土車輛「GPS異常即預警」智慧監控，以及易棄置熱點加強科技執法等四大改善對策。

立委柯志恩表示，高雄市政府已會同檢察官、市刑大、保七等單位成立「環檢警快打平台」，未來區域聯防將擴大與台南、屏東合作，由點擴大到線；高市府現有「北、中、南區棄置通報平台」，希望將平台擴大至「北、中、南、東」四區，分為8至12個小區，結合區公所、清潔隊、志工、警察局查報。

柯志恩提出建立營建廢土車輛「GPS異常即預警」智慧監控政見。她表示，審計報告指出，去年GPS異常軌跡高達7875車次，平均每天21件，環保局雖掌握，裁處卻流於寬鬆，「前案未結、後案不罰」，導致累進裁罰效果失靈。環保局雖已建立累犯名單及預警機制，但仍偏向事後查核。

柯志恩說，她將對營建廢土清運車輛建立嚴格的 GPS 軌跡監控，如果系統判斷車輛路徑異常、繞道、或在非指定地點異常停留，系統會透過 AI 自動通報執法單位。並要求廠商第一時間聯絡駕駛，即時檢查車機硬體是否因斷電、收訊不良（如行經隧道、山區）或設備故障導致訊號中斷。後續市府也將派員至車輛路徑異常路段進行巡檢，確認是否有非法棄置事件。

守護環境也需要強化科技執法。柯志恩主張持續擴增智慧圍籬與車牌辨識系統，並在易棄置熱點將CCTV增至100組，重點布設於國道10號（仁武、嶺口、旗山）與國道3號（田寮）等主要聯外交流道及高汙染潛勢區，每月專案會報，定期追蹤查緝進度。

柯志恩強調，不能讓不法業者把罰款當成本、把國土當垃圾場，將以零容忍態度全面重塑高雄的環境執法體系，從法規追責、科技預警到跨區聯防進行徹底變革，展現鐵腕守護國土的決心。